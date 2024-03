Guido Rodríguez, el último citado

Luego del duro golpe de perder a Lionel Messi para los amistosos ante El Salvador y Costa Rica, la Selección Argentina tuvo hoy una nueva noticia en su convocatoria. Se trata de la inclusión de última hora de Guido Rodríguez, que no había sido considerado por Lionel Scaloni debido a que estaba recién recuperado de una fractura en el peroné, pero finalmente estará en la lista para esta fecha FIFA.

Rodríguez recién pudo volver a tener acción en La Liga de España las últimas tres fechas. La fractura distal en su peroné mantuvo inactivo al volante durante dos meses y medio, y debido a su reciente vuelta a las canchas el cuerpo técnico argentino había optado no convocarlo, pero dadas las bajas de Messi y de Paulo Dybala durante el fin de semana, Scaloni decidió llamar al futbolista del Betis.

#SelecciónMayor El mediocampista de @RealBetis, Guido Rodríguez, se suma a los convocados para la gira por Estados Unidos. pic.twitter.com/LtwnkYDC6V — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Selección Argentina ??? (@Argentina) March 18, 2024

Rodríguez integró las últimas convocatorias de Argentina para las Eliminatorias, pero todavía no vio acción. Su último partido con la Scaloneta fue en junio de 2023, cuando ingresó en la parte final de la victoria 2-0 ante Indonesia en la gira asiática del combinado albiceleste. El jugador de 29 años es parte de la delegación que ya está en Filadelfia y que por la tarde realizará el primero de los cuatro entrenamientos antes de disputar el primer amistoso de la gira estadounidente ante El Salvador.

En cuanto a la baja de Messi, si bien no fue desafectado formalmente por AFA, el ‘10’, que tiene una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, no fue incluido entre los jugadores que dejan sus equipos para cumplir con los compromisos por la fecha FIFA por la MLS. Esto deja entrever que podría quedarse en Miami para continuar con su recuperación, aunque no descartan que, pese a no jugar, acompañe igual a sus compañeros de la Selección.