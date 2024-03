Argentina Sub-23 ya conoce a sus rivales para París 2024

La Selección Argentina Sub 23 jugará contra Marruecos, el tercer mejor asiático y Ucrania en los Juegos Olímpicos de París 2024, según el sorteo de fútbol masculino de la cita olímpica, que iniciará el 24 de julio. La ceremonia se desarrolló en Saint-Denis con la participación especial de Javier Saviola.

La albiceleste, dos veces campeona olímpica, cayó en el B1 por ser cabeza de grupo de acuerdo al ránking. Debutará el 24 de julio contra Marruecos en Saint-Étienne y después jugará frente al tercer mejor asiático el 27 de julio y con Ucrania tres días después en Lyon. Las dos ciudades están separadas por 50 kilómetros, una buena noticia en relación a la logística, ya que la delegación puede concentrarse en el mismo lugar.

Los grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024, en el Grupo A: Francia, Estados Unidos, Guinea o el cuarto mejor asiático (play off) y Nueva Zelanda. Por el Grupo B: Argentina, Marruecos, Tercer mejor asiático y Ucrania

En tanto, Grupo C, Segundo mejor asiático (se definirá en la Copa Asiática Sub 23, que se disputará del 15 de abril al 3 de mayo en Qatar). España, Egipto y República Dominicana y el Grupo D: primer mejor asiático (se definirá en la Copa Asiática Sub 23, que se disputará del 15 de abril al 3 de mayo en Qatar). Paraguay, Malí e Israel.

El torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024 contará con 16 selecciones divididas en cuatro grupos: los dos primeros avanzarán a los cuartos de final. Además de las semifinales y la final, también habrá un partido por la medalla de bronce.

París, Marsella, Lyon, Burdeos, Saint-Étienne, Nantes y Niza son las sedes para el campeonato olímpico, que se desarrollará desde el 24 de julio al 10 de agosto (es una de las disciplinas que arrancan antes de la ceremonia inaugural, que será el 26).

Por otra parte, las selecciones contarán con la posibilidad de llevar a tres futbolistas mayores al certamen. El entrenador Javier Mascherano invitó públicamente a Lionel Messi y Ángel Di María (quien ya se bajó), aunque será difícil que se concrete considerando que también competirán en la Copa América de Estados Unidos.

Mientras tanto, tres campeones del mundo levantaron la mano y se postularon: Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Nicolás Tagliafico. Por su parte, Francia sueña con llevar a Kylian Mbappé, otra opción muy difícil.