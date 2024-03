Bruno Godoy: “Pido disculpas, perdí los estribos”

Sabor amargo dejó la velada de boxeo el pasado viernes en Cinco Saltos. En uno de los combates de la noche en categoría femenino, Bruno Godoy terminó agrediendo al árbitro Luengo cuando el mismo decreto un KO antes de iniciar el combate “Te quieren caer con el peso del reglamento de Buenos Aires, y acá es diferente” expresó el entrenador y promotor.

“Primeramente pido disculpas por haber perdido los estribos” dijo Godoy, experimentado entrenador y formador del valle; “Tengo carácter y sé manejar mi temperamento, en mis 40 años de organizador de eventos nunca tuve problemas, si discusiones, preocupaciones, pero nunca habíamos llegado a esto”.

Todo comienza cuando en el inicio del combate entre Rocío Galindo ante Rocío Martín, el árbitro de la pelea Luengo inicia un conteo antes de comenzar la pelea, y finalmente da KO ante la púgil de Centenario (Galindo) porque en el rincón estaba Bruno Godoy, argumentando que el reglamento dice que en peleas femeninas, debe haber una mujer en el rincón. “quieren caer con el peso de un reglamento de buenos Aires que es otra cosa, te exigen algo que acá no hay. Me pedían una mujer en la esquina, pero todos tenemos seguro de vida y si un día se cae alguien, no sabe qué hacer si no es entrenadora”.

En la actualidad, solo hay tres entrenadores dentro del boxeo provincia, la rama femenina siempre estuvo en crecimiento dentro del deporte, pero no todas terminan como entrenadoras. “Hace 2 meses estuve en Inglaterra con Belén Valdebenito y nadie me dijo que no podía estar en el rincón, estuve solo. Ahora dicen que está en el reglamento de la Federación”.

Había 200 personas en el lugar, y 20 boxeadores amateur, “además de pagarle a la federación, se abona Ring, traslado, seguro médico, ambulancia, es muy costoso hacerlo, Realmente me enojé porque se quiso robar el protagonismo a una nena y cortar una pelea que ni siquiera empezó. Cuando me dijo “Acá arriba mando yo” me alteré, reaccioné y pido perdón”.

Días post evento, un gran grupo de opositores a la actual Federación Neuquina de Boxeo (La velada estuvo bajo las órbitas de la Federación de Rio Negro) sacó un comunicado expresando su repudio.