Un ídolo de Roma se la agarró con Dybala: "Si juega 15 partidos al año..."

El gran presente en el que venía embarcado Paulo Dybala sufrió un duro revés con una nueva lesión muscular sufrida el fin de semana que lo dejó afuera de la convocatoria con la Selección Argentina. A esto se le sumó una inesperada crítica del máximo ídolo de la Roma y una leyenda del fútbol italiano, Francesco Totti, quien cuestionó los constantes problemas del argentino con las lesiones.

"Estamos hablando de un jugador top, pero hay que entender qué quiere hacer el club y qué objetivos tiene para la próxima temporada. Si fuera entrenador, pensaría detenidamente qué hacer con un jugador que juega 15 partidos al año", disparó Totti en una entrevista con Betsson Sport. La crítica sorprendió porque, más allá del gran rendimiento de Dybala (14 goles en 28 partidos en todas las competencias), el ex '10' de la Loba había expresado admiración por el juego del cordobés en otras ocasiones.

El ídolo de Roma, que jugó 783 partidos y marcó 307 goles con el conjunto giallorosso, agregó: "Si me pongo un objetivo importante por cumplir y tengo a uno de los jugadores más importantes que está en el campo en un tercio de los partidos, me veo obligado a una reflexión". Pese al aporte de Dybala esta campaña, la Loba no contó con él durante 14 partidos en lo que va de la 2023/24.

uD83DuDDE3? "Estamos hablando de un jugador top, pero de cara al futuro hay que pensar qué quiere hacer el club y qué objetivos tiene para la próxima temporada. Si yo fuera entrenador, analizaría detenidamente qué hacer con un jugador que juega… pic.twitter.com/cfcBkPDa0x — Diario Olé (@DiarioOle) March 20, 2024

La última lesión, que además marginó a la Joya de participar con Argentina en los amistosos ante El Salvador y Costa Rica en fecha FIFA, fue en el aductor derecho durante un entrenamiento. Es la sexta lesión que sufre en esta temporada, y todas fueron musculares, lo que totaliza 93 días de baja y que todavía le haya sido imposible disputar 5 partidos seguidos de la Serie A en la campaña.

Recordemos que Dybala cuenta con una cláusula de salida accesible para los clubes de Europa, valuada en 13 millones de euros. Su contrato con Roma es hasta mediados de 2025, aunque la intención de los dirigentes sería renovarle. ¿Podrá Paulo volver a ganarse el amor de Totti?