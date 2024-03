Grindetti respaldó a Tévez y descartó una vuelta de Holan

En la previa del duelo de hoy que Independiente afronta por Copa Argentina ante Laferrere, y con algunos rumores de una posible vuelta al banco del Rojo de Ariel Holan en el futuro cercano, el que salió a hablar fue su presidente Néstor Grindetti que descartó la chance del ex entrenador campeón de la Copa Sudamericana, aseguró que banca a Carlos Tévez y que su continuidad no está en juego.



"Tévez no se juega el puesto en estos dos partidos. La comisión y particularmente yo, lo bancamos", fue la contundente declaración de Grindetti respecto del entrenador de Independiente. Además, manifestó que le gustaría que se quede a cumplir su contrato: "Estamos conformes por los puntos que cosechó y por su parte humana, los valores con el que lidera a los muchachos. Sabemos que tenemos pendiente una mejor versión del equipo, pero vendrá con el tiempo. Aspiro que Carlos continúe en cualquier circunstancia. Quisiera que el contrato de tres años se cumpla".

Sobre los rumores de Holan, que estará presente el sábado en La Noche del Rey, el evento con el que Independiente celebra sus 120 años, el presidente descartó que eso tuviera que ver con un "mimo" para contratarlo en el futuro cercano: "No hay ninguna especulación. Holan salió campeón en 2017 y en esa condición está invitado. Decidimos invitar a todos lo que participaron en un torneo que ganó Independiente, él es el último técnico campeón y nos pareció que correspondía, no hay nada detrás", sostuvo.

#SuperMitre #Ahora Néstor Grindetti, Presidente de #Independiente: "Con Tevez planeamos un proyecto a largo plazo. Aspiro que Carlos continúe en cualquier circunstancia. Quisiera que el contrato de tres años se cumpla". pic.twitter.com/Le1UZDx5MW — Super Mitre (@SuperMitre) March 22, 2024

Además, Grindetti se refirió a la situación de Sergio Agüero, que tuvo un guiño de su cardiólogo para intentar retornar al fútbol y se especuló con una posible vuelta suya a Independiente: "El Kun tiene las puertas abiertas en Independiente, ojalá lo veamos vistiendo la camiseta del club. Es cercano y quiere mucho al club", expresó el mandamás del Rojo, dejando abierta la posibilidad de un retorno.

El Rojo irá ante Laferrere por Copa Argentina

Independiente jugará hoy desde las 17.15hs ante Laferrere en su duelo de 32vos de Copa Argentina. El duelo será televisado por TyC Sports, y para el mismo Tévez ya tiene un probable equipo que, tras perder con Deportivo Riestra por Copa de la Liga, tendrá varias modificaciones, con la vuelta de la línea de cuatro como la más saliente. Los once serán Rodrigo Rey; Santiago Salle, Juan Fedorco, Ayrton Costa, Damián Pérez; Javier Ruiz, Iván Marcone, Federico Mancuello, Alex Luna; Ignacio Maestro Puch y Gabriel Ávalos.