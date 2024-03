De Paul contó su charla con Di María tras la amenaza narco

Luego de la victoria de anoche ante Costa Rica, uno de los destacados fue Ángel Di María, quien no sólo capitaneó al equipo en ausencia de Lionel Messi e hizo un golazo de tiro libre, sino que lo hizo luego de recibir un mensaje intimidatorio en Rosario en un country donde suele descansar con su familia. Quien se refirió al tema fue Rodrigo De Paul, que contó a los medios cómo vio a Fideo en las horas previas al duelo ante los costarricenses.

De Paul habló sobre la situación que atravesó su compañero, que se dio luego de expresar una vez más su intención de volver a Rosario Central en un futuro no muy lejano. "Lo vi conmovido y con lágrimas. Creo que si hay alguien que no merece no tener la posibilidad de volver a nuestro país cuando él lo desea, es él. Me da mucha lástima que pasen esas cosas en nuestro país", expresó el volante campeón del mundo.

Además, agregó que pese a estas amenazas, piensa que el sentimiento de Di María es el mismo: "Sé bien todo lo que pasó ahí y me parece muy grave, pero creo que el amor que tiene él por su país, su ciudad y su club no va a cambiar". Para concluir, De Paul destacó el partido de Fideo y manifestó que todo el grupo lo apoya: "Sabe que estamos con él a morir y que haya hecho el partido que hizo y se haya llevado una ovación es muy importante para nosotros".

Hace sólo una semana, Di María había vuelto a hacer público su deseo de un retorno al fútbol argentino para jugar en Rosario Central y comentó también cómo le afecta el actual contexto de violencia e inseguridad en Rosario, su ciudad natal donde viven sus padres y hermanos, lo que tuvo como "respuesta" la pintada con una brutal amenaza.