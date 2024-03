Con la necesidad de ganar, Boca será local de Belgrano

Luego de conseguir un valioso empate el domingo pasado en el Superclásico frente a River Plate jugado en el Monumental de Núñez, Boca Juniors buscará seguir en la senda del buen juego cuando choque este domingo, desde las 19:15 contra Belgrano de Córdoba en La Bombonera, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. El equipo de Diego Martínez necesita imperiosamente los tres puntos para evitar que el Pirata se acerque a su línea y para arrimarse a los puestos de clasificación a los cuartos de final.

El encuentro será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital junto al Super Mitre Deportivo que lidera Gabriel Anello, por las radios de la corporación, AM 550 La Primera, RDV (Radio del Valle) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

Gracias al tanto conseguido por Cristian Medina, que los hinchas bautizaron como "El Medinazo" en las redes sociales, el elenco dirigido por el ex- director técnico de Tigre, Huracán, Godoy Cruz Antonio Tomba y Estudiantes de Buenos Aires, entre otros, sacó una igualdad importante en el Monumental. Con ese resultado, el Xeneize alcanzó la séptima posición después de cosechar 10 puntos de los 21 posibles, como consecuencia de sus dos victorias, cuatro empates y una derrota. Su única caída la sufrió frente a Lanús, que al término de la fecha de los clásicos finalizó como el cuarto clasificado a la siguiente instancia con 13 unidades.

En lo que respecta al once inicial, Martínez no podrá contar con Guillermo "Pol" Fernández, que todavía se recupera de su esguince de tobillo derecho, y el colombiano Frank Fabra, de baja por un cuadro gripal que lo obligó a realizarse estudios por un posible caso de dengue. En tanto, el zaguero central chubutense Cristian Lema fue convocado pero no estará de entrada porque se entrenó de manera apartada durante toda la semana por una molestia muscular.

Aunque mezcló en la práctica del jueves y no dio muchos indicios de la posible información, el partido contra la Banda dejó sensaciones positivas. No obstante, existe la chance de que no repita el mediocampo porque habrá otra baja por lesión. Será la del volante mixto Ezequiel "Equi" Fernández sintió una molestia el viernes por la mañana que le impidió hacer fútbol en la práctica en Ezeiza y se confirmó un desgarro. Con esto, el entrenador definió que el colombiano Jorman Campuzano lo reemplace, por encima del juvenil Mauricio Benítez. Por otra parte, Valentini será el que ocupe el lugar del otrora zaguero de Lanús, mientras que Lautaro Blanco, quien sumó asistencia ante River, estaría en el andarivel izquierdo. Los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel continuarán en la delantera.

Por su parte, el "Celeste" del barrio Alberi transita un momento irregular en el torneo local. Ganó un solo encuentro, frente a Sarmiento de Juniín en la jornada seis, y estuvo hasta la quinta sin vencer. El elenco de Guillermo Farré, verdugo del eterno rival xeneize en la Promoción 2011, viene de empatar ante Talleres por 2 a 2 en la Docta. Cuenta con tres ex-River Plate en el plantel -Matías Suárez, Ariel Rojas y Facundo Quignon, quien no estará disponible por una lesión en la región lumbar- y otro con pasado en Boca, como Esteban Rolón. La buena noticia es que no tiene jugadores sancionados, por lo que el ex-volante tendrá a todos a su disposición.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Kevin Zenón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Belgrano de Córdoba: Nahuel Losada; Francisco Facello, Matías Moreno, Nicolás Meriano, Matías Ibacache; Ulises Sánchez, Esteban Rolón, Santiago Longo, Francisco González Metilli; Bryan Reyna y Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré

Hora de Inicio: 19.15.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Nazareno Arasa