Dybala y Mac Allister, los argentinos destacados en Europa League

La jornada de jueves en Europa League tuvo bastante participación de argentinos, y algunos tuvieron protagonismo en las victorias de sus equipos. Los destacados del día fueron Paulo Dybala, Alexis MacAllister y Leandro Paredes, aportando goles y asistencias en las victorias de Roma y Liverpool en la ida de sus respectivos cruces de octavos de final.

En un duelo a priori más parejo y atractivo, Roma impuso condiciones y goleó por 4-0 a Brighton en uno de los duelos con más argentinos en cancha de la jornada. Dybala abrió el partido para la Loba a los 12 minutos, tras una gran asistencia de Paredes que lo dejó mano a mano con el arquero Jason Steele. El cordobés eludió al golero con categoría y empujó a la red, y aunque su tanto fue anulado por offside, el VAR corrigió la decisión.

¡¡CONEXIÓN CAMPEONA DEL MUNDO!! Asistencia de PAREDES y definición de DYBALA para el 1-0 de Roma vs. Brighton en la #UELxESPN.



El equipo italiano encaminaría las cosas cuando Romelu Lukaku amplió el marcador antes del descanso. En el complemento, Gianluca Mancini y Bryan Cristante completaron la faena. En Brighton estuvo Facundo Buonanotte desde el arranque, quien fue reemplazado faltando 15 minutos mientras Valentín Barco no estuvo en la convocatoria porque, al no haberse incorporado a tiempo para estar en la lista de elegibles para Europa League de las Gaviotas, no disputará la competencia.

Otro que destacó en la jornada fue Alexis Mac Allister, que abrió el marcador para su Liverpool en la visita al Sparta Praga en República Checa. Al volante de 25 años le hicieron un penal a los 4 minutos de juego y él mismo lo cambió por gol para empezar a edificar lo que fue una goleada incontestable de los Reds por 5-1. El duelo tuvo más aporte sudamericano: el uruguayo Darwin Núñez metió un doblete (el primero de ellos un golazo) y el colombiano Luis Díaz marcó el cuarto.

¡A EL SE LO HACEN, ÉL LO CONVIERTE EN GOL! Alexis Mac Allister se hizo cargo del penal, la cruzó y selló el 1-0 de Liverpool ante Sparta Praga en la #UELxESPN.



Además, en más acción involucrada con los campeones del mundo, Exequiel Palacios tuvo su primera titularidad con Bayer Leverkusen tras la lesión en el cuádriceps que lo aquejó durante casi dos meses. El volante ex River jugó 57 minutos en el empate 2-2 de su equipo ante Qarabag en Azerbaiyán. Los alemanes tuvieron que remontar un 0-2, y lo lograron en tiempo de descuento para así mantenerse invictos en todas las competiciones en lo que va de la campaña 2023/2024.