Dijo basta: Neuer anunció su retiro de la selección de Alemania

Después de la eliminación de Alemania en la Eurocopa 2024, varios integrantes históricos empiezan a ceder su lugar a los que vienen. Primero fue Toni Kroos, que anunció además su retiro del fútbol profesional, luego Thomas Müller e Ilkay Gündogan, y ahora es Manuel Neuer quien anunció que dará un paso al costado de la selección alemana tras más de 15 años siendo el arquero titular.

El guardameta de 38 años que levantara la Copa del Mundo en 2014 contra la Selección Argentina, realizó el anuncio en su cuenta de Instagram. "Tras más de 15 años y 124 partidos internacionales, hoy le pongo fin a mi carrera en la selección alemana de fútbol. Quien me conoce sabe que no he tomado esta decisión a la ligera (...) pero luego muchas largas charlas con mi familia y mis amigos, llegué a la decisión de que es el momento adecuado para poner fin a mi capítulo en la selección nacional", fue parte del extenso mensaje de despedida de Neuer.

"Cuando miro atrás, me siento orgulloso y agradecido. Entre otras cosas, porque el 13 de julio de 2014 pudimos hacer realidad nuestro gran sueño y nos proclamamos campeones del mundo en Brasil. Durante un total de 7 años y 61 partidos -hasta mi lesión- me permitieron liderar a la selección alemana como capitán. Fue un honor que siempre aprecié de nuevo", agradeció Manu.

El último encuentro que Neuer disputó con Alemania fue por los cuartos de final de la pasada Eurocopa, donde la Mannschaft fue derrotada por España, a posteriori los campeones, por 2-1 en el tiempo extra. Pese al resultado adverso, el arquero culmina su camino internacional con un historial de 124 partidos disputados, entre los que se incluyen cuatro mundiales, cuatro ediciones de Eurocopa, entre otros torneos grandes. Además, ganó dos veces el premio a Futbolista del Año (2011 y 2014) de la Federación Alemana y, por su actuación en Brasil 2014 alcanzó un tercer lugar en la nominación al Balón de Oro de ese año.

El reconocimiento de la DFB

Por último, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) también dedicó un posteo de reconocimiento al emblemático arquero: “Las palabras parecen demasiado pequeñas para uno de los mejores arqueros de todos los tiempos. ¡Gracias, Manu! Por tus logros únicos y sobresalientes. Pero especialmente también por tu camaradería, tu dedicación, tu inspiración para tus compañeros jugadores y millones de fans y futbolistas en todo el mundo. Cambiaste el juego del arquero, le diste forma. Justo como este equipo. Tu equipo. Como capitán. Como un modelo a seguir. Como campeón del mundo. Como amigo. ¡Te extrañaremos!".