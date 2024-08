Diego Milito será candidato a presidente en Racing

En un año de elecciones, en Racing se dio a conocer una noticia que era secreto a voces en el mundo racinguista: Diego Milito anunció formalmente su candidatura a la presidencia para los comicios del próximo diciembre. El ídolo de la Academia, que ganó dos títulos como futbolista (Apertura 2001 y Primera División 2014), y otros dos en el rol de Director Deportivo (Superliga 2018/2019 y Trofeo de Campeones 2019) en la gestión de Víctor Blanco, competirá ahora frente a la CD que supo integrar y que abandonó por diferencias con el actual mandatario.

En un video de algo más de dos minutos de duración, Milito oficializó su candidatura como cabeza de la Agrupación La Acadé: "Hola hinchas y socios de Racing, les grabo este video con mucha alegría para comunicarles que finalmente he tomado la decisión de participar en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en diciembre de este año", fue el anuncio del ex goleador de La Academia, que se extendió puntualizando en temas como su preparación, los objetivos que plantea para el club en los próximos años y su postura frente a las Sociedades Anónimas Deportivas, entre otros temas.

Diego Milito anunció su candidatura a presidente del club. Nos unen los colores y nos unen las ideas. Ideas que venimos pregonando desde hace más de 10 años:



-Equipos de trabajo

-Profesionales en cada área

-Infraestructura para crecer

-No a las SAD

"Desde mi salida del club hace ya casi cuatro años seguí preparándome para estar a la altura de este gran desafío. He podido viajar, conocer diferentes modelos de gestión y conversar con grandes referentes del fútbol. Por lo tanto, creo firmemente que este es el momento de involucrarme y dar ese famoso salto de calidad que Racing puede y debe dar", expresó. Además, dejó en claro cuál será su modelo de trabajo tirándole una indirecta a Blanco: "Creo absolutamente en los equipos de trabajo y no en un modelo presidencialista. En un club con profesionales en cada área, una visión estratégica clara y visión a mediano y largo plazo".

Con respecto a las SAD, el flamante candidato dejo clara su postura: “Quiero reafirmar que Racing no debe transformarse en una Sociedad Anónima Deportiva. Como siempre dije, lo mejor que tiene Racing es su gente, por lo tanto nada mejor que nuestros socios sean los dueños del destino de nuestra institución”, declaró el ídolo.

Por último, Milito afirmó que su objetivo no tiene que ver con la política y su candidatura tiene la sola intención de ayudar a mejorar al club: "Racing es mi casa y no un trampolín para llegar a ningún otro lado. No vengo a hacer política partidaria de ningún tipo. Me presento porque tengo el sueño, como todos ustedes, de llevar a Racing a lo más alto a nivel mundial, donde alguna vez supimos estar. Estoy convencido de que podremos lograrlo", concluyó. Después de sus años como Director Deportivo, el ex goleador buscará ahora ser el mandatario de La Academia.