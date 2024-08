Lo mejor de la victoria de Del Potro y Sabatini en Stars of the Open

Delpo y Gaby se divirtieron en el US Open. La dupla argentina ganó el duelo de exhibición ante Roddick-Wozniacki y ambos se mostraron muy emocionados.

Los dos últimos argentinos en coronarse en el US Open salieron a la cancha una vez más para hacer deleitar al público. Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro se impusieron en el partido de exhibición en el estadio Arthur Ashe ante Andy Roddick y Caroline Wozniacki. La dupla argentina terminó ganando el match tiebreak por 11-9 en lo que fue el último partido de la noche llamada Stars of the Open, parte de la Fan Week que el torneo organizó en la previa de una nueva edición del último Grand Slam del año.

En un duelo corto (estipulado a un match tiebreak de 10 puntos) pero donde no faltó el espectáculo ni la emoción, Delpo y Gaby remontaron el resultado tras igualar 7-7 y, luego de perder un match point, la pareja argentina no falló en la siguiente oportunidad para llevarse el duelo ante el aplauso generalizado del público. Los cuatro tenistas salieron a la pista tras el partido entre la pareja de John McEnroe y Novak Djokovic contra Andre Agassi y Carlos Alcaraz. Todos jugaron con micrófonos a un costado de la cara para comunicarse con la gente durante el encuentro.

What a finish for Juan Martin Del Potro and Gabriela Sabatini! pic.twitter.com/nOGj9zEB72 — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2024

Tras el duelo, Sabatini contó que era la primera vez que le tocaba jugar en el Arthur Ashe y agradeció, emocionada: "Este estadio es espectacular, lleno de gente. Es un placer estar aquí con Juan, Andy y Caroline”, que mostró estado físico impecable a sus 54 años. Por su parte, Del Potro también tomó la palabra para agradecer una vez terminó el encuentro: ”Ha sido una noche fantástica, un placer estar aquí con Gaby y jugar un partido contra Andy y Caroline. Para mí, este estadio es muy especial”, expresó el tandilense.

El gran momento con Djokovic en la previa

Antes de protagonizar el duelo en el Stars of the Open, hubo un nuevo encuentro entre Del Potro y Djokovic, que se juntaron a entrenar unas horas antes de sus respectivos compromisos y volvieron a mostrar en público la relación de amistad que mantienen. Por la tarde estadounidense, ambos salieron a la pista y fueron ovacionados por el público. Allí, comenzó una divertida conversación con chicanas entre ambos.

"¿Ganar la medalla de oro fue tu mayor logro?", preguntó el argentino al serbio en referencia al reciente logro de Nole en París 2024. "Mi mayor éxito fue vencer a Juan Martín Del Potro en la final del US Open 2018", respondió irónicamente el tenista más ganador de la historia, lo que despertó las risas de todos los presentes.

Reminiscing on happy times uD83EuDD17 pic.twitter.com/TvdXZpyJjq — US Open Tennis (@usopen) August 21, 2024

Luego de esa broma, Delpo le retrucó: "Mi mayor éxito fue ganarte en Río", en referencia a su victoria en los Juegos Olímpicos de 2016. A eso, Djokovic le añadió: "Y en Londres. Delpo es mi némesis en los Juegos Olímpicos. Ha sido mi asesino", comentó, también con algo de ironía. Luego de ese diálogo, comenzaron un distendido entrenamiento. Pasan los años, pero la amistad entre dos grandes del tenis aún perdura.