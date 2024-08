La cipoleña Martina Krotter jugará el Mundial Sub-20

La oriunda de Cipolletti Martina Krotter, fue seleccionada para integrar la selección argentina que tomará parte del Mundial de Fútbol femenino Sub 20 Colombia 2024 que arrancará este mañana sábado 31 de agosto y se extenderá hasta el 22 de septiembre.

Krotter, de 19 años, ha mostrado su talento y compromiso desde muy joven. Formada en la Academia Pillmatún, su viaje hacia el profesionalismo la llevó a River Plate en 2020, con apenas 15 años. Con el "Millonario", fue subcampeona del Torneo de Reserva 2021 y campeona del Torneo de Reserva 2022. Su desempeño no pasó desapercibido y a finales de 2022 hizo su debut en la primera división. En la Copa Federal, donde los de Núñez se alzaron con el título, se consolidó como arquera titular.

En sus redes sociales River Plate destacó las jugadoras convocadas al Mundial, entre ellas la cipoleña Krotter

Martina Krotter, Francisca Altgelt, Julieta Romero, Juana Cángaro, Camila Duarte y Sofía Domínguez fueron convocadas a la Selección Sub-20 para disputar el Mundial de la categoría

Los logros de Krotter no se limitan a su carrera en el club. En 2019, destacó como parte del primer seleccionado de Río Negro de fútbol femenino en los Juegos Binacionales de la Araucanía, donde logró la medalla de plata. Su experiencia en competiciones internacionales incluye su participación en el Sudamericano Sub 17 de 2022, los Juegos Sudamericanos del mismo año, y la Liga Evolución Sub 19 en 2023.

El camino al Mundial Sub 20 en Colombia marca un nuevo desafío para Martina. Con debut programado para el 2 de septiembre contra Corea del Norte, el equipo argentino tiene clarísimas sus metas. Los siguientes partidos serán el 5 de septiembre contra los Países Bajos y el 8 de septiembre contra Costa Rica, partidos en los cuales Krotter seguramente será una pieza clave.

La cipoleña ya firmó su contrato como profesional en River Plate.

El Mundial Sub-20 femenino de la FIFA llega por primera vez en Colombia. La competición que ha visto dar el salto de estrellas emergentes a la élite del fútbol mundial a jugadoras como Marta, Alex Morgan o más recientemente la japonesa Maika Hamano, se disputará del 31 de agosto al 22 de septiembre en cuatro sedes: el estadio Metropolitano de Techo y El Campín, en Bogotá; el Atanasio Girardot de Medellín, y el Pascual Guerrero de Cali. Se trata de la primera edición del torneo con 24 selecciones, divididas en seis grupos de cuatro integrantes. Las dos primeras de cada uno, y las cuatro mejores terceros lugares disputarán la siguiente fase del torneo, una eliminación directa que inicia con los octavos de final.

La pelota rodará a partir mañana 31 de agosto cuando Camerún y México se enfrenten en El Campín a las 15. De forma simultánea, Alemania y Canadá, dos campeonas del mundo, se medirán en el primer encuentro del Grupo B en Medellín.

Tras un largo viajo, el equipo nacional arribó a Colombia para disputar el Mundial de la categoría. Una vez que llegaron, tuvieron un agasajo por la gente del lugar, quienes la recibieron con un show musicial. Luego de instalarse en el hotel, realizaron ejercicios en el gimnasio y trabajaran por primera vez en campo de cara al debut del lunes ante Corea del Norte.

Aquí están las convocadas por el entrenador Christian Meloni, entre ellas la cipoleña Krotter.