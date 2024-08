Pau Gasol opinó sobre la polémica con la boxeadora argelina en París 2024

El ex jugador de basquetbol Pau Gasol, miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), afirmó que hay que pensar a largo plazo, más allá de la polémica surgida en el boxeo, en regular para que no haya "ventajas desproporcionadas" con los deportistas que pasan por un cambio de sexo.



"La situación del boxeo es una situación compleja, que tiene muchas vertientes, más allá de la clara y evidente, de que un hombre que cambia de sexo en algún momento de su vida y ahora es una mujer y compite en un deporte concreto, puede tener una ventaja sobre sus competidoras", manifestó Gasol en una rueda de prensa en la capital francesa en el marco de los Juegos Olímpicos, París 2024.



"Eso es lo que obviamente tenemos que evitar desde el Comité Olímpico Internacional", dijo el español, para "promover una competición en igualdad de condiciones".



Para ello hay que "regular mejor" para "prevenir situaciones como las que han sucedido probablemente aquí", señaló, en referencia al caso de la púgil argelina Imane Khelif, quien participa en París 2024, pero había sido descalificada de los Mundiales de Boxeo en 2023 tras no superar un test de género que determinó que tenía “ventajas competitivas sobre otras competidoras femeninas”.

La boxeadora Imane Khelif, estuvo en el centro de la polémica.



Gasol señaló que no tenía "toda la información" sobre el caso, y recordó también que el COI emitió un comunicado recalcando que todos los deportistas que participan en boxeo cumplen con las normas. Además, resaltó que la situación en esa especialidad es particular, ya que la Federación de Boxeo Internacional ha "sufrido cambios" y desde el COI no se la reconoce y ha asumido él "las riendas".



"Desde el Comité Olímpico lo que se hace es eso, es confiar y delegar en las federaciones internacionales para que regulen y gestionen su propio deporte", reflexionó, antes de apuntar que al boxeo habrá que dedicarle "tiempo y esfuerzo" para que tenga un "buen liderazgo".



Más allá de este caso específico, abogó por "pensar en la visión más a largo y medio plazo" de "la realidad" de las personas que cambian de sexo, pero sobre todo en "regular que eso no genere una ventaja desproporcionada dentro de cualquier deporte, ya sea el boxeo, ya sea otro".



Como deportista, aseguró que "te sabe mal" ver a deportistas que abandonan -como este jueves ocurrió con la boxeadora italiana Ángela Carin, que se retiró su combate de octavos de final de los Juegos a los 46 segundos, tras recibir dos fuertes golpes de Khelif- por ver que "puede haber una injusticia y una desigualdad de condiciones". "También quizás esos tipos de situaciones son necesarias en algunos escenarios para que las cosas mejoren", matizó.



En cualquier caso, Gasol explicó que el mensaje que él "mandaría a la comunidad del deporte" es que desde el COI "se hará todo lo que se pueda para asegurar y dar esa tranquilidad y confianza a todos los deportistas" para que "haya unas condiciones justas de competición.