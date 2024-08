Rincón-Cipolletti tiene día, horario y árbitros

El cotejo por la cuarta fecha del nonenagonal de la fase Reválida del Torneo Federal A 2024 entre Deportivo Rincón y Club Cipolletti se jugará el domingo desde las 15 en el predio de Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces, en la cancha de césped sintético. El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino designó al pampeano Cristian Rubiano de la Liga Santa Rosa como árbitro principal, que estará acompañado por Malvina Lujan Schiel de la misma Liga y Cristian Ramonda (Liga General Pico, La Pampa) y como cuarto árbitro, Agustín Lamberti (Liga Rionegrina de Viedma).

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital desde las 13, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1, FM Masters de Cipolletti 105 y Urbana de Cinco Saltos 99.5.

Los neuquinos están en el mejor momento deportivo del certamen. Han ganado los tres encuentros desde que se puso en juego la segunda fase, arrastran cinco partidos sin conocer la derrota, cuatro con la valla invicta y tres victorias consecutivas. Líderes en la etapa de la reválida, con 4 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor Sportivo Estudiantes de San Luis. Y en la acumulada para el descenso, donde se arrastran los puntos obtenidos en la primera fase suma 29, tres más que el otro representativo de San Luis, Juventud Unidad Universitario. Le sacó 14 de diferencia a Ferro Carril Oeste de General Pico que hoy estaría perdiendo la categoría, lo que significa que el elenco del norte neuquino ya aseguró su permanencia en la divisional.

Por otro lado, le sacó diez puntos de ventaja a Cipolletti, su rival del fin de semana. A la espera de la evolución de Gastón Portiño, que no viajó a Viedma, sin Emiliano Gómez que aún debe cumplir una fecha de suspensión, el entrenador Juan Alejandro Abaurre cuenta con un plantel largo, que además tiene variantes en casi todas las presentaciones.

Por el lado de Cipolletti, sigue a cuatro puntos de los pampeanos de Ferro Carril Oeste de General Pico, viene de cuatros empate consecutivos, como en todo el año no encuentra una línea futbolística. No tiene potencia ofensiva, tiene una alarmante falta de gol, los más optimistas todavía sueñan e ilusionan con meterse en los play off por el segundo ascenso, aunque el objetivo principal sigue siendo mantener la categoría.