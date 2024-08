¿Estaba escrito? La increíble predicción de Lange sobre Majdalani

La referencia ineludible en Argentina si hablamos de vela es Santiago Lange. El medallista en Atenas 2004, Beijing 2008 y oro olímpico en Río 2016 mostró su emoción por el logro de la dupla Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, que obtuvieron la medalla de plata en el Nacra 17 de vela esta madrugada. Pero lo llamativo es que el propio Lange había hecho una curiosa predicción hace ocho años, luego de alcanzar el máximo logro de su carrera en aguas brasileñas.

"Un gran futuro de la vela. Estoy seguro que Mateo va a traer una medalla para Argentina", dijo Lange en una entrevista en el estudio de TyC Sports, con el propio Majdalani presente y ante la sorpresa de todos. "Le tiré un 'muerto' porque sé que puede", agregó. Y no se iba a equivocar.

¡ABRAZO DE MEDALLISTAS OLÍMPICOS!

Santi Lange, dorada en los Juegos Olímpicos #Rio2016, y la emoción total en el saludo con Mateo Majdalani, plateada en #París2024. pic.twitter.com/SFoapAplGE — TyC Sports (@TyCSports) August 8, 2024

Volvieron a la jornada de hoy, el campeón olímpico de 62 años no ocultó su emoción una vez consumada la medalla de plata de la dupla Majdalani-Bosco. "Qué gran felicidad para Argentina, para la vela, qué honor estar acá. Hay un montón de potencial. Los argentinos acá hicieron un laburo increíble. Siempre que haya alguien que demuestre que se puede, ayuda un montón", expresó conmovido hasta las lágrimas.

Además, luego de que en la transmisión lo felicitaran por su legado en el deporte, Lange se restó mérito: “No me feliciten a mí, hoy los protagonistas son Mateo y Eugenia. Por suerte ganaron, me iba a dar tristeza estar en el equipo y que la vela no trajera medalla". Además, llamó a que los protagonistas de la disciplina ambicionen este tipo de logros: "Es clave que todos los Juegos tratemos de ganar medalla, cuando se quiebra esa continuidad es difícil retomarla. Camau (Carlos Espínola, ganador de cuatro medallas consecutivas y ex compañero suyo) nos enseñó que se podía en el '96. Ahora Mateo nos sigue demostrando que se puede y eso ayuda a los que vienen de atrás. Hay que creer en los procesos y sistemas", reflexionó.

La historia previa de Lange y Majdalani

Ambos se conocieron en el Club Náutico San Isidro. Santiago conocía al padre de Majdalani y el propio Mateo dio sus primeros pasos en el yachting junto a Klaus, hijo de Lange. El regatista empezó a ver en aquel joven mucho potencial y decidió incluirlo dentro de su equipo para la aventura dorada de Río 2016. Así fue que el hoy medalla de plata fue entrenador de la dupla Lange-Carranza durante esos JJOO en los que Argentina obtuvo la medalla de oro.

Tras aquella experiencia en Brasil, Majdalani y Bosco se subieron al Nacra 17 para compietir contra Lange. "Competir contra alguien que yo deseaba que gane una medalla fue uno de los mayores desafíos de mi carrera deportiva. Fue muy difícil para los dos. Mateo tuvo que decir 'yo le puedo ganar a este viejo'. Y lo logró.", expresó el campeón olímpico, que fue superado por la dupla en el camino a París 2024 y luego se unió a su equipo para respaldarlos.

Previamente, habían competido de cara a Tokio 2020, cuando Lange todavía hacía dupla con Cecilia Carranza, su coequiper del oro. Finalmente, ambas parejas tomaron una decisión que los enriqueció: que Majdalani-Bosco fueran a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (lo que fue su primer gran torneo) y que Lange-Carranza tuvieran su "last dance" en Japón. Así se prepararon, crecieron y hoy ese camino da nuevamente frutos en forma de medalla para la vela en Argentina.