Boca evalúa colgar a Guillermo "Pol" Fernández

"Pol" Fernández anunció vía redes sociales su salida en Boca Juniors para el año venidero y no cayó bien en la directiva Xeneize.

El inesperado comunicado de Guillermo "Pol" Fernández ratificando la información de que no renovará su contrato con Boca después de diciembre, abrió un nuevo escenario con respecto a qué pasará con el volante en estos meses que le quedan ligado a la institución.

Y un nuevo capítulo de idas y vueltas comenzó en el planeta Boca Juniors. Que nunca, aparentemente tiene descanso, ni mucho menos tranquilidad. Es que si bien en un principio la postura del presidente Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol era que siguiera jugando, tal como viene sucediendo hasta ahora, el anuncio del futbolista vía redes sociales no cayó bien e hizo que puertas adentro revean la situación.

El comunicado de Pol Fernández anunciando su salida

Por ahora, no hay una decisión tomada al respecto. Pero lo concreto y novedoso a esta hora es que el presidente, quien siempre tuvo al volante bajo su ala y hasta supo calificarlo como "el jugador más inteligente del fútbol argentino", está evaluando que "Pol" no vista más la camiseta azul y oro.

En otra palabras, en Boca no descartan la posibilidad de colgar al mediocampista de 32 años -y uno de los máximos referentes del plantel-, tal como ocurre hoy en día con el caso de Nicolás Valentini, quien desde que le comunicó al Consejo que no aceptaba la oferta para extender su vínculo fue marginado de las convocatorias y no volvió a tener minutos en el plantel profesional.

Riquelme y compañía lo dejarían sin jugar hasta diciembre, cuando se termina el vínculo.

Antes de la sufrida victoria en los penales con Talleres de Córdoba en la Copa Argentina en Mendoza, el colombiano Mauricio Serna había generado un gran interrogante sobre el futuro de Fernández ("tenemos en la mesa lo que hablamos con "Pol", el quería hablar con su familia y tomar la decisión"), pero en las últimas horas el propio jugador alzó la voz y descartó cualquier tipo de chance de continuar.

En ese sentido, en las entrañas del club no gustaron las formas ni el momento y analizan qué hacer con el futbolista en estos próximos tres meses, en donde a Boca se le viene en el horizonte cercano Racing Club de Avellaneda este sábado 14 y River Plate el sábado 21. Horas decisivas para que se defina si Fernández sigue jugando o lo cuelgan.