Pol Fernández confirmó que dejará Boca en diciembre

Pol Fernández no sigue en Boca. El propio jugador confirmó una noticia que venía tomando cada vez más fuerza: no renovará su contrato que vence en diciembre próximo y se irá a jugar a Brasil. Foto: Fotobaires

Si bien era un secreto a voces, en la tarde de hoy Pol Fernández oficializó en sus redes sociales que no va a renovar su contrato con Boca, que vence el próximo diciembre, para irse a jugar a Brasil. Uno de los referentes del plantel comandado Diego Martínez se marchará con el pase en su poder luego de tres años en el club, dejando un mensaje de despedida donde cuenta los pormenores de su salida.

"En virtud de varias versiones que están circulando en los medios acerca de mi futuro, quiero manifestar que mi compromiso con el Club Atlético Boca Juniors sigue intacto hasta el 31/12 que es cuando finaliza mi contrato", fue el comienzo de un extenso comunicado de Fernández, en el que detalló sus conversaciones con el Consejo de Fútbol: "Debo aclarar que en mayo informé que no iba a renovar mi contrato pese a los ofrecimientos del club, ratificándoles mi total compromiso hasta el fin de la temporada y brindándoles el tiempo necesario para que puedan trabajar en el armado del plantel de 2025".

Además, uno de los referentes del Xeneize blanqueó también en el mensaje que su próximo destino será el fútbol brasileño, aunque no dio detalles del equipo al que irá: "Esta decisión la volví a comunicar en agosto y también informé que posiblemente mi destino sería fuera del país, puntualmente en Brasil, cuando decida dónde el club será notificado". Por último, Pol culminó la historia de Instagram con una elocuente sobre su accionar: "Boca es mi casa y siempre lo será, por eso no quiero dejar lugar a malas interpretaciones que puedan afectar la relación que tengo con todos los que conforman este prestigioso club".

En agosto pasado, el presidente Juan Román Riquelme, había expresado su ilusión de mantenerlo en Boca el año que viene: “Es de la casa y se crio acá con nosotros. Me pone contento que el hincha ahora lo esté aplaudiendo cuando hace unos meses no era igual. Siempre voy a tener la ilusión de que continúe con nosotros, hasta el último día la tenemos". No obstante y pese a los intentos de la CD, será el fin de esta etapa para el volante.

Los números de Pol en Boca

Culmina de esta manera la cuarta etapa de Pol Fernández vistiendo la camiseta Xeneize. Por ahora acumula 177 partidos y 9 goles, consiguiendo seis títulos con la institución (Liga Profesional en 2020 y 2022, Copa de la Liga en 2020 y 2022, Copa Argentina en 2012 y Supercopa Argentina en 2022). Desde su debut en 2011 tuvo pasos por Rosario Central, Atlético Rafaela, Godoy Cruz y Racing en Argentina, mientras que también un periplo por el Cruz Azul de México.