Boxeo en Neuquén: “La Terrible” Valdebenito contra "La Mosca" Molina

El combate entre la nativa de Mainqué, radicada en Neuquén, Laura Belén “La Terrible” Valdebenito ante la experimentada entrerriana Antonela Shirley "La Mosca" Molina, será la pelea estelar del festival boxístico que se cumplirá este viernes 13 de septiembre en las instalaciones del establecimiento educativo EPET 8 en Perticone y Avenida Olascoaga en pleno microcentro de Neuquén capital.

La actividad será fiscalizada por la Federación Neuquina de Boxeo y contará con la organización de Ariz Navarrete, Gimnasio Upercross y B&G Producciones que esta anunciada su inicio a las 21.30.

La rionegrina Valdebenito tendrá una nueva chance en el campo rentado y será la protagonista central en su tercera pelea de la temporada. Llega a la cita con un récord de 6 ganadas, 6 perdidas y un empate y en la actual temporada tuvo una caída y una victoria.

En el Arena Wembley de Inglaterra, cayó por puntos ante Francesca Hennessy, luego de una pelea muy pareja, en 3 de febrero. Luego superó a Catalina Marisel "La Polaquita" Álvarez, en el Parque Central de Neuquén, también en las tarjetas, el 12 de abril. Después de este intervalo de cinco meses, la boxeadora de 31 años, irá por la séptima victoria de su campaña.

Enfrente de Valdebenito, estará "La Mosca" Molina, de 29 años y oriunda de Concordia, Entre Ríos. Tiene mucha más experiencia arriba de los cuadriláteros, aunque un magro registro de 4 ganadas, 19 derrotas y dos empates. A favor, viene de ganar su último combate y sólo tiene una caída por la vía rápida. El 8 de junio pasado, Antonela superó por puntos a Rocío Soledad Rodríguez, en Los Charrúas

Todo el cronograma de peleas en el EPET 8

Gaspar Salgado (Negro Box) vs. Néstor Álvarez (Escuela Aldo Rios-Ricardo Fuentes), 52 kilos

Thiago Montecino (Zapala) vs. Dilan Coto Alarcón (Nueva Generación Box), 60 kilos

Jair Rojas (Negro Box) vs. Gastón Vázquez (Z1), 60 kilos

Carlos Paredes (Uppercross) vs. Nahuel Castillo (Gimnasio Tiempo), 64 kilos, Patagonia Rebelde

Leandro Piñeira (Upper Cross) vs. Osvaldo Correa (Rincón de Bruno), 64 kilos

Manuel Torres (Senillosa) vs. Alexis Palma (Cutral Co), 69 kilos

Nicole Astroza (Upper Cross) vs. Yamila Martínez (San Antonio), 69 kilos

Brian Calermo (Nakama) vs. Francisco Casanova (Centenario), 69 kilos, eliminatoria nacional