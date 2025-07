La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 1,62% en las Pensiones No Contributivas (PNC), que se aplicará a partir de agosto de 2025. Este ajuste responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio de este año.

El aumento afectará a los beneficiarios de PNC por discapacidad, vejez y madres de siete hijos o más. Además, se mantendrá vigente el bono complementario de $70.000 que se suma al haber mensual.

Desde ANSES informaron que “las liquidaciones del próximo mes estarán habilitadas en la plataforma Mi ANSES a partir del viernes 8 de agosto”, fecha en la que comenzará el calendario de pagos, según lo dispuesto en la Resolución 1091/2024.

En paralelo, el Congreso aprobó una ley que establece un aumento extraordinario del 7,2% y eleva el bono a $110.000. Sin embargo, el presidente Javier Milei anticipó que vetará esta norma, por lo que aún no está en vigencia.

Los nuevos montos para agosto serán los siguientes: las PNC por discapacidad subirán de $216.506,35 a $220.013,75. Sumando el bono de $70.000, el total a cobrar será de $290.013,75, lo que representa una mejora real del 1,22%.

Por su parte, las PNC por vejez, destinadas a personas mayores de 70 años sin cobertura previsional ni ingresos, tendrán igual aumento, alcanzando los $220.013,75 más el bono complementario.

En el caso de las PNC para madres de siete hijos o más, el haber pasará de $309.294,79 a $314.305,37, y con el bono vigente el total será de $384.305,37, el monto más alto dentro de las PNC, que representa una suba efectiva del 1,32%.

Desde ANSES aclararon que, a pesar de la ley aprobada en el Congreso, “aunque la normativa establece un aumento del 7,2% y un bono de $110.000, no entrará en vigencia hasta su promulgación oficial”.

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad económica que no cuentan con ingresos ni recursos suficientes y que no tienen familiares legalmente obligados a asistirlos.

Según ANSES, pueden acceder a estas pensiones los siguientes grupos:

Personas con discapacidad total y permanente certificada mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Personas mayores de 70 años sin cobertura previsional, sin jubilación ni pensión contributiva.

Madres de siete hijos o más, sin importar la edad de los hijos, siempre que no tengan otro ingreso.

Personas que viven con VIH o Hepatitis, dentro del marco de protección social que contempla ANSES para estas condiciones.

Para acceder a una PNC, los solicitantes no deben poseer otros beneficios activos en ANSES ni superar los límites patrimoniales establecidos por el organismo.