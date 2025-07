¿Qué dijo Verón sobre la posible vuelta de Marcos Rojo a Estudiantes?

Juan Sebastián Verón rompió el silencio sobre la posible vuelta de Marcos Rojo a Estudiantes y lo hizo sin tapujos. En una entrevista con el streaming de 0221, el presidente del Pincha confirmó que mantuvo una conversación directa con el defensor, hoy marginado en Boca, en la que puso sobre la mesa todo lo que había que decir. “Conmigo no es personal. No es el problema”, arrancó la Bruja. Automáticamente, soltó una bomba: “¿Si me preguntás si estuviste bien? Y no…”.

Verón fue todavía más crudo al recordar lo que le dijo a su excompañero campeón de la Libertadores 2009: “A mí no me tenés que llamar para pedirme perdón. ¿De qué te tengo que perdonar? Vos sos un flaco grande, sabés lo que hacés. Las decisiones que tomás tienen consecuencias”. La frase se da justo en el momento en el que Rojo negocia su salida de Boca tras dejar de tener consideración de Riquelme y Russo.

El defensor quiere regresar al club que lo vio nacer, pero el camino parece no ser fácil para él. Su llegada a Boca en 2021, luego de un rápido paso por Estudiantes en 2020, dejó algunas heridas abiertas, sobre todo en los hinchas pincharratas, que no le perdonan esa decisión. Desde entonces, cada vez que volvió a La Plata como visitante, fue silbado con mucha dureza. Verón lo sabe: “Tiene que recomponer. Por él como persona, no como jugador. Es un chico del club”.

Aunque las intenciones del futbolista existen, hay un detalle que complica la situación: Boca no rescindirá su contrato a menos que haya una compensación económica. Mientras tanto, el propio Rojo es quien se encarga de encabezar las negociaciones de su salida. En ese contexto, Verón fue muy claro: “Él tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Si él quiere ir a Estudiantes, antes tienen que pasar ciertas situaciones, decisiones que él tiene que tomar”.