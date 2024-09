Liga Profesional: la fecha del Superclásico comenzó con dos partidos

Arrancó una nueva fecha de la Liga Profesional, que inicia su camino con dos compromisos importantes tanto por un hacerse un lugar en una copa internacional como por mantener la categoría. En el primer turno Gimnasia y Esgrima La Plata empató 0 a 0 con Deportivo Riestra en el Bosque, y a la noche fue el turno de Unión que venció 3-1 a Godoy Cruz en Santa Fe.

El empate a 0 entre el Lobo y Riestra no le sirvió a ninguno, ya que estaban expectantes en la tabla (22 y 23 puntos respectivamente) con distintos objetivos. El encuentro dejó poco en función de la intensidad que le metió el equipo del uruguayo Méndez de local, pero no pudo doblegar al Malevo que dirige el Ogro Fabbiani: "Estoy contento porque no sufrimos mucho", dijo el DT de Riestra tras el 0-0.

El Lobo venía de una igualdad ante Tigre que le significó su quinto partido sin derrotas (con este empate lleva 6 invicto), en tanto que el Malevo llegaba tras un buen triunfo ante Huracán el pasado viernes.

El Tatengue se lo dio vuelta a Godoy Cruz

En el segundo y último encuentro del día, Unión arrancó perdiendo y se lo dio vuelta al Tomba en Santa Fe. Tras arrancar abajo con un gol de Salomón Rodríguez, el Tatengue reaccionó y lo empató de la mano de Pardo, y lo dio vuelta con el siguiente golazo (primero en primera) de Lionel Verde. A dos minutos del final, Gonzalo Morales liquidó el encuentro y metió el 3-1.

¡GOLAZO DE UNIÓN! ¡Lionel Verde sacó un derechazo al palo y marcó el 2-1 del Tatengue ante Godoy Cruz!



El conjunto mendocino está quinto en la general con 47 puntos y entrando actualmente a Copa Sudamericana, aunque solo un punto lo separa de Racing, el último clasificado a Copa Libertadores.

El conjunto de Cristian Kily González, por su parte, buscaba cortar la racha de tres encuentros sin victorias y posicionarse como escolta del líder Vélez, que lo aventajaba por seis puntos. Los santafesinos también están en puestos de Copa Sudamericana, por lo que la victoria de hoy los afianza en esa colocación. El encuentro en el estadio 15 de Abril fue dirigido por Andrés Gariano.