A 31 años del atentado a la AMIA: “No hay impunidad eterna"

Luis Czyzewski, padre de Paola, una de las 85 víctimas fatales del atentado a la AMIA, vivió este nuevo aniversario con una mezcla de dolor persistente, memoria activa y una esperanza que, por primera vez en muchos años, se apoya en un hecho concreto: el inicio del juicio en ausencia a los acusados iraníes y libaneses por el ataque terrorista de 1994.

“Hoy es un día conmovedor. Estamos reunidos en familia, haciendo memoria de la tragedia que nos sucedió. Han pasado 31 años y aprendimos a vivir con una mochila a cuestas. Esa mochila no se suelta, se aprende a llevar”, dice Czyzewski con una serenidad que solo la experiencia del dolor puede sostener.

El juicio en ausencia —aprobado recientemente por el Congreso y ya validado por el juez a cargo de la causa— permitirá juzgar, sin necesidad de su presencia física, a siete ciudadanos iraníes y tres libaneses acusados de haber participado en la planificación y ejecución del atentado. La medida representa un cambio fundamental en una causa estancada por décadas.

Familiares de las víctimas tienen esperanza a que los imputados lleguen a juicio.

“Durante años, la causa AMIA fue secuestrada por la politización, por los tironeos partidarios que desviaron la búsqueda de justicia. Los únicos condenados fueron los que encubrieron o manipularon la causa, pero no quienes pusieron la bomba. Los tres poderes del Estado están en deuda con la sociedad”, afirmó el hombre en una entrevista en el programa Entretiempo que se emite por AM550.

"Han pasado 31 años y aprendimos a vivir con una mochila a cuestas. Esa mochila no se suelta, se aprende a llevar”, dice Czyzewski. Su hija, Paola, había acompañado a su madre para trabajar en la AMIA, tomó el ascensor a la planta baja para buscar un café que había pedido. En ese instante estalló la bomba. Murió junto al repartidor de café.

Para Czyzewski, la ley de juicio en ausencia es una herramienta clave que rompe con el círculo vicioso de la impunidad: “Antes, si el imputado no se presentaba, el juicio no podía hacerse. Ahora, si no comparecen, pueden ser juzgados con todas las garantías constitucionales. Y aunque nunca se entreguen, este proceso permitirá exhibir ante la sociedad y el mundo las pruebas contundentes que hay en la causa contra Irán y Hezbollah”.

Paola tenía 21 años y estudiaba tercer año de Derecho en la UBA.

Pero más allá de lo jurídico, el impacto emocional sigue intacto. Czyzewski recuerda con detalle los últimos momentos de su hija Paola, de 21 años, estudiante de Derecho. Los padres de Paola son contadores y trabajaban para la AMIA. Luis, su padre, haciendo una auditoría en el cementerio de la AMIA en La Tablada a 20 kilómetros de Buenos Aires ese día. Su madre, Ana María Blugerman, le había pedido a Paola que la ayudara en su oficina en la AMIA.

Ese 18 de julio fue su primer día dentro del edificio de la AMIA, acompañando a su madre en una tarea puntual. Llegaron a las 8:30 y empezaron a trabajar al fondo del segundo piso. Una hora después, Paola tomó el ascensor a la planta baja para buscar un café que había pedido. Bajó a la planta baja a buscar un café y en ese instante estalló la bomba. Murió junto al repartidor de café, los guardias de seguridad de la puerta y la mayoría de las personas que se encontraban en la parte delantera del edificio. “Fue su primer día en la AMIA. Y el último día de su vida", dijo.

El dolor de familiares a 31 años de AMIA.

La conversación se carga de sentido cuando menciona lo que debería venir ahora: “Durante 31 años dijimos memoria y justicia. Hoy hay que sumar una palabra más: educación”. Porque muchos jóvenes nacieron después del atentado, y para ellos, entender qué fue y qué implicó es también una responsabilidad del presente.

“Si no hacemos este juicio, ¿qué hacemos? ¿Esperamos otros 30 años? No podemos resignarnos. Este proceso no resolverá todo, pero puede correr el velo de la impunidad y dejar en claro quiénes fueron los responsables”, expresó.

