UnTER vuelve a clases este lunes y pide nueva paritaria sin medidas de fuerza

El Congreso Extraordinario de UnTER, que se realizó este viernes en Roca, resolvió por amplia mayoría declarar insuficiente la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro. La secretaria general del gremio, Silvana Inostroza, explicó que “la moción que ganó es la de declarar insuficiente la propuesta de aumento salarial que ofreció el gobierno rionegrino. Algunas seccionales trajeron rechazo con paro de no inicio de clases, pero fue por amplia mayoría la declaración de insuficiencia. Además, vamos a exigir una urgente convocatoria a paritarias para mejorar la propuesta y vamos a insistir con el no descuento de los días de paro”. De esta manera, no se aplicarán medidas de fuerza en el reinicio del ciclo lectivo el lunes 21, aunque se mantiene el reclamo por una recomposición real que impacte en todos los cargos del sistema educativo.

La propuesta oficial incluye aumentos del 1% al básico en julio, agosto y septiembre, sumas fijas de $20.000, $10.000 y $10.000 respectivamente, y un bono no remunerativo de $40.000 por única vez. Desde el gremio se advirtió que el salario inicial docente sigue por debajo de la línea de pobreza, estimada en $1.118.717 para una familia tipo.

La moción aprobada también incluye el reclamo por la devolución de los días descontados por paro, bajo la consigna de que el conflicto se agrava por la falta de voluntad política. “Nosotros también tenemos voluntad de estar en el aula, pero cuando vas a pagar el alquiler con la voluntad no podemos hacer demasiado”, expresó Inostroza. En paralelo, se exige la derogación de las resoluciones 5153/24 y 5154/24, que habilitan auditorías médicas restrictivas, y una mesa de revisión del nomenclador docente. También se reclama una actualización del ítem de movilidad, que acumula reclamos sin respuesta.