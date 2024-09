Gallardo, el pase de River a semis y un nuevo récord: "Esto no es magia pero esta fue una semana mágica"

River Plate le ganó 1 a 0 a Colo Colo y cerró una "semana mágica" según definió el propio entrenador Marcelo Gallardo en conferencia de prensa. El Muñeco asistió junto a Facundo Colidio, autor del tanto que puso en semifinales de Copa Libertadores al Millonario, y repasó la serie contra el equipo chileno.

El DT de River dijo estar "muy contento por haber completado una semana redonda" de 11 días, ya que la seguidilla que comenzó vs. Atlético Tucumán el 13 de septiembre, con victoria en La Bombonera en el medio, salió a la perfección.

"Tremendo, la sensación de haber hecho un trabajo que culmina en esta serie durísima de copa pero con un clásico en el medio. La sensación es muy linda, en 11 días jugar 4 partidos muy duros", reconoció. Y agregó: "Yo dije que esto no es magia, pero esta semana pareció una semana mágica".

El entrenador no dejó de recordar que su rival de esta noche había tenido descanso entre ambos partidos: "Además, una serie contra un equipo que estaba fresco porque no jugó en el medio. Tenemos un equipo muy comprometido con la causa y me llena de felicidad por los jugadores", valoró.

Sobre el final de la conferencia, fue consultado sobre los 18 meses que estuvo fuera de River: "Fue muy para mí difícil para mí en ese momento tomar la decisión de irme. Es muy difícil irse de River. Después de tantos años en el mismo lugar, con la misma carga emocional de los compromisos, y lo difícil que es gestionar futbolística y humanamente a la gente que trabaja conmigo, en ese momento creí que era lo mejor".

Respeten los rangos ??????pic.twitter.com/pPJ0a33i1Z — River Plate (@RiverPlate) September 25, 2024

"Estuve un año sin trabajar en donde hice otras cosas, disfruté de la vida y cuando quise trabajar lo hice", resumió sobre su año sabático y posterior semestre en Arabia, para el olvido en lo futbolístico pero para la posteridad en lo económico.

"Ahora que volví estoy en un lugar en el que siento que pertenezco, me siento cómodo y tengo esa posibilidad de sentirme a pleno. A veces hay momentos para salirse, uno no quiere dejar lo que siente. A veces es bueno, para mirar las cosas con mayor claridad. Hoy me encuentro más claro y más viejo también, con las canas que tengo. Si me comparo 10 años en el pasado, con las canas que tengo puedo decir que pasó mucho en el medio", bromeó sobre el final.

El impresionante récord que rompió Gallardo en Copa Libertadores

Marcelo Gallardo se convirtió en el segundo entrenador en alcanzar seis semifinales en la historia de la Copa Libertadores, pero hoy se convirtió en el primero en conseguirlo con el mismo club.

En 2015 venció a Guaraní, en 2017 perdió con Lanús (con Almirón como DT), 2018 avanzó frente a Gremio y en 2019 ganó frente a Boca, pero volvió a perder en la edición 2020 (jugada en enero 2021) frente a Palmeiras. Ahora, espera por el último campeón Fluminense o el Atlético Mineiro de Gabriel Milito en la previa de la gran final.

En otros números, también sorprendentes, Gallardo tiene un 77 % de efectividad en cruces mano a mano: ganó 65 de los 84 cruces que dirigió en el banco de River.