El juvenil de la Sub-20 que decidió cambiarse el apellido

Uno de los defensores más prometedores de la Liga Profesional sorprendió con la decisión de cambiarse el apellido. Se trata de Tobías Palacio, que luego de completar el trámite para la modificación de su apellido ahora es Tobías Ramírez Cardozo. En un video institucional, el defensor de Argentinos Juniors e integrante de la Selección Argentina Sub-20 explicó los motivos de esta decisión.

Su cambio de Palacio a Rodríguez Cardozo es, además de adoptar el apellido de su padrastro, Sebastián, tomar también el de su madre: "Era algo que estaba esperando y tramitando hace más de cuatro años. Es un gesto que quería tener con mi padrastro, quien me crío desde que nací prácticamente. Estuvo conmigo, me enseño y me crió con mi madre, por eso siento que es como mi padre real", expresó el defensor de 17 años, que está en Argentinos desde los 9 y debutó en enero de este año en Primera.

Tobías Palacio, una de las mayores promesas del fútbol argentino, es ahora Tobías Ramírez Cardozo. Las razones las explica él mismo. ????uD83DuDC47



"En mi caso con mi padre biológico no me veía mucho hace ya varios años. Y eso fue algo más como para decir ‘no quiero tener nada que ver con su apellido’", detalló Rodríguez Cardozo, que también contó acerca de la sorpresa de su mamá cuando tomó esta decisión: "Le conté a mi vieja y ella se sorprendió porque decirle algo así siendo yo tan chiquito, que quizás no tiene tanta noción".

Desde su debut, el defensor suma 25 encuentros disputados como Palacio, y este fin de semana "estrenará" nuevo apellido en vistiendo la camiseta de Argentinos. Por ahora no marcó goles ni dio asistencias, pero se ha consolidado en el equipo y es visto como uno de las promesas del club.

Rodríguez Cardozo, convocado para la Sub-20

Las actuaciones del juvenil captaron la atención de Javier Mascherano, que recientemente, lo convocó para la Selección Argentina Sub-20 que disputó dos amistosos ante Paraguay en la última fecha FIFA. Pese a su corta edad, el Jefecito lo tiene en carpeta y Tobías podría decir presente en el Sudamericano Sub-20 de 2025 en Perú, a disputarse en enero próximo.