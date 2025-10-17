Racing superó a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda 1 a 0 por la fecha 13ª de la zona A en el Torneo Clausura 2025 y se prende de manera firme en la pelea por un lugar en los playoffs.

Con objetivos bien diferentes, ambos equipos buscaban la victoria, el dueño de casa para pelear la obtención del campeonato y la visita para permanecer en primera división.

En una primera parte en la que al dueño de casa le costó mucho abrir la cuenta, Luciano Vietto acarició la red picando la pelota en un tiro penal que fue sancionado a instancias del VAR. Nada para discutir en la decisión arbitral de Sebastián Zunino a poco del final, en el minuto 41.

Queda para el análisis la decisión del delantero de tocarla con tan displicencia, aunque la efectividad de la jugada inclina la balanza hacia la presencia del protagonista en todos los resúmenes de la fecha. Jorge Carranza, el longevo arquero de Aldosivi se inclinó hacia su derecha ante el amague del experimentado atacante que busca la mejor forma con intenciones de tener protagonismo en la semifinal de Copa Libertadores ante Flamengo.

En la segunda parte, la visita fue en búsqueda de la igualdad. Es que a poco del final (ahora tres fechas), no le sirve más que la victoria al conjunto de Gustavo Farré si quiere soñar con quedarse en primera. Apretó a una Academia que se aferró a la victoria parcial, y contó con la vuelta de Facundo Cambeses en el arco, tras su llamado a la Selección.

El 1 del local sacó una pelota espectacular a los 21 minutos del complemento, ante el cabezazo del ingresado Tobías Cervera. Después, dominó el área y así cerró la valla para una victoria académica que pone a los dirigidos por Gustavo Costas en un rol protagónico de la zona A, donde ahora quedaron terceros, pero a la espera del resto de los resultados del fin de semana.

Acciones del segundo tiempo

20:57 Final del partido. Ganó Racing.

40 MInutos del ST. Racing se aferra a una victoria clave para seguir soñando con el Clausura.

21 Minutos del ST. Cambeses salva a Racing ante el cabezazo de Cervera. Voló al ángulo y tiró la pelota al tiro de esquina. Espectacular el recientemente convocado a la Selección Argentina.

15 Minutos del ST. Llega con peligro Aldosivi. Cierre de Di Cesare.

11 Minutosdel ST. Racing acumula méritos para ampliar la ventaja. Es justo ganador del partido, se queda corto en el resultado por el momento.

7 Minutos del segundo tiempo. Racing se mantiene en ventaja.

Acciones del primer tiempo

41 Minutos. Penal sancionado por mano dentro del área de Aldosivi. Se hace cargo Vietto de la ejecución. Gol de Racing, Vietto, la picó.

38 Minutos. Jugada de VAR por posible penal para Racing.

33 MInutos. Superada la media hora de juego, Racing es superior al rival, pero no puede abrir el marcador en su cancha.

13 Minutos. La primera de peligro a favor de Racing. Remate de Vietto, buena respuesta del arquero Carranza. El experimentado media punta de la Academia asoció con Conechny. Buena respuesta del 1 visitante.

9 Minutos. Campo y pelota es de Racing. Aldosivi espera en campo propio durante estos primeros minutos de partido.

19 hs. Comenzó el partido.

Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marcos Di Cesare, Agustín García Basso, Santiago Quirós; Bruno Zuculini, Richard Sánchez; , Luciano Vietto, Ramiro Degregorio, Tomás Conechny; Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román Villalba; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago: Justo Giani; Franco Rami. DT: Guillermo Farré.

La previa

La Academia llega tras vencer 3 a 1 a Banfield, recuperándose de la caída ante River justo antes de la ida de semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo en el Maracaná que irá el miércoles.

Para este compromiso, Gustavo Costas no podrá contar con Gabriel Rojas (lesionado), Franco Pardo ni Elías Torres. Alan Forneris, Juan Nardoni y Santiago Sosa se entrenan pensando en la cita continental, por lo que la rotación será clave para afrontar ambos desafíos.

Del otro lado, Aldosivi llega envalentonado luego de dos victorias consecutivas: 2-0 a Unión en Santa Fe y 2-0 a Huracán en el José María Minella. El equipo marplatense busca consolidar la recuperación y sumar puntos que lo acerquen a la permanencia, pese a seguir en la zona baja de la tabla anual y de los promedios.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Estadio: Cilindro de Avellaneda

TV: TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Diego Ceballos

Racing buscará ganar para acercarse a los playoffs y llegar con confianza al crucial duelo ante Flamengo, mientras que Aldosivi intentará extender su racha positiva y mantenerse firme en la pelea por la permanencia.