Con tres partidos, se abre la fecha 11 del Torneo Clausura

Se pone en marcha este viernes la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con tres cotejos, la Zona A tendrá al puntero Unión defendiendo su lugar de privilegio, en un cuadro donde separa el 1 del 9no apenas 3 unidades.

Parejo desarrollo en el grupo donde está Boca. Entre el primero: Unión de Santa Fe (17 puntos) y Huracán (11° con 13) hay apenas 4 puntos, por lo que la definición por los 8 clasificados estará abierta hasta último momento.

Desde las 19hs, se levanta el telón de la jornada con el duelo entre Tigre recibiendo a Defensa y Justicia en Victoria, ambos con 15 unidades. EL Matador llega de un buen triunfo de visitante ante Central Córdoba en Santiago, mientras que el Halcón de Varela consiguió los tres puntos el pasado fin de semana contra Boca.

Unión recibe al último de la tabla, complicado por el descenso

Posteriormente desde las 21.15hs, el puntero Unión recibe al último Aldosivi, quien está sumamente complicado con el descenso. El “Tatengue” igualó de visitante la pasada fecha ante Banfield, mientras que el “Tiburón” cayó como local ante Argentinos 2-0. En la actualidad está último tanto en la tabla de promedios como en la general.

En simultáneo, El “Bichito” de la Paternal tendrá un duelo mano a mano con Central Córdoba en el Diego Armando Maradona. Ambos elencos suman 14 puntos, misma cantidad que Banfield, y Boca, por lo que el triunfo será clave de cara a las aspiraciones por un lugar en los octavos de final.