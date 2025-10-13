El Torneo Clausura tuvo el cierre de la fecha 12 este lunes con el empate 1-1 entre Platense y Deportivo Riestra en Vicente López. El Malevo lo ganaba por el tanto de Alexander Díaz, pero el Calamar lo empató con gol de Oscar Salomón. La visita jugó con un jugador menos todo el complemento por la roja a Pedro Ramírez y el empate le permitió continuar como líder en soledad de la Zona B, aunque no pudo meterse en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Todos los tantos se dieron en el primer tiempo y fue Riestra el que abrió la cuenta a los 14 minutos de juego aprovechando un error de la última línea. Jonathan Herrera levantó la pelota hacia el área y de allí se dio una desinteligencia entre Salomón y el arquero Federico Losas que terminó con el arquero manoteando un cabezazo hacia atrás del central. El balón quedó justo para que Díaz, con el arco desguarecido, la mande adentro, anotando su segundo gol seguido en el campeonato.

Cerca del descanso, a los 40 minutos, Platense aprovechó una pelota quieta para llegar a la igualdad. Un tiro libre de Franco Zapiola que Leonel Picco dejó pasar a propósito entre sus piernas confundió a Ignacio Arce, que dio un rebote evitable que Salomón, tomándose revancha de su fallo en el gol rival, terminó aprovechando para establecer el 1-1.

Para colmo de males en Riestra, tres minutos más tarde Ramírez iba a ver la roja, obligando al visitante a intentar sostener el resultado con un hombre menos durante toda la segunda mitad. El carrilero, ya amonestado, golpeó a Guido Mainero en una disputa y Jorge Baliño, después de una revisión en el VAR, decidió sacarle la segunda amarilla.

A pesar del hombre de más, Platense no pudo entrarle a un rival enfocado en defender alrededor de su área y, sacando ciertos momentos de zozobra, terminó cumpliendo la misión de llevarse algo del estadio Ciudad de Vicente López. Es así que el Malevo suma 24 puntos y quedó como único puntero de la Zona B por delante de Lanús (23), mientras que el Calamar apenas acumula 11 unidades y está en el puesto 12 con un partido pendiente ante Independiente, pero todavía a cuatro puntos de los octavos de final.