Lunes 10 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Se viene los mano a mano

En una vibrante definición, quedaron confirmados los cruces de playoffs en el Prefederal

Pacífico se quedó con el 1 por desempate mano a mano con el Rojo, quedando definidos los cuartos de final de la competencia.

Por Pablo Chagumil
Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 13:06
Pacífico se quedó con el 1 de local y la localía hasta la final

Se jugó la última fecha de la Fase regular del Prefederal de básquet. Pacífico quedó como líder con la misma cantidad de puntos que Independiente. Perfora ocupa el casillero 3 y Español completa el grupo de los 4 primeros.

El decano cumplió en casa, aprovechó la caída del rojo en Regina, y tomó el 1 de la fase regular. En el Viejo Ramírez superó al Deportivo Roca 82-72, cerrando con racha de 11 triunfos y 3 derrotas.

Independiente terminó con la misma racha de 11-3, pero en el duelo mano a mano con Pacífico, la diferencia de puntos fue para el elenco de Rubio. En el cierre cayó ante Regina por 60-51 como visitante, cediendo el 1.

El tercer lugar quedó para Perfora, quien en Plaza Huincul derrotó a Del Progreso por 88-74, culminando con una gran remontada de 10-4.

Regina ganó en el final y quedó en el sexto puesto

Por su parte Español se recuperó de cinco caídas consecutivas y con dos triunfos en fila cerró con 9-5, superando a Biguá 84-53 en El Templo.

La zona media baja dejó a Roca con 5-9 y en la quinta colocación, Regina con la victoria ante el rojo se ubicó 6to 4-10, mientras que Biguá y Del Progreso terminaron con 3-11, y ventaja para los neuquinos por resultados entre sí.

Así se juegan los Playoffs

Luego de la fase regular inician los cruces, al mejor de tres juegos con sistema 1-1-1. Los ganadores accederán a semifinales, mientras que los perdedores jugarán permanencia.

El 8vo pasará a zona ascenso en el 2026, mientras que el séptimo disputará la promoción con el subcampeón de Ascenso. El 5to y 6to, más los semifinalistas asegurarán su lugar en la Liga Federal 2026.

Los cruces:

  • Pacífico vs Del Progreso
  • Independiente vs Biguá
  • Perfora vs Regina
  • Centro Español vs Deportivo Roca.
