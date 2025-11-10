Se jugó la última fecha de la Fase regular del Prefederal de básquet. Pacífico quedó como líder con la misma cantidad de puntos que Independiente. Perfora ocupa el casillero 3 y Español completa el grupo de los 4 primeros.

El decano cumplió en casa, aprovechó la caída del rojo en Regina, y tomó el 1 de la fase regular. En el Viejo Ramírez superó al Deportivo Roca 82-72, cerrando con racha de 11 triunfos y 3 derrotas.

Independiente terminó con la misma racha de 11-3, pero en el duelo mano a mano con Pacífico, la diferencia de puntos fue para el elenco de Rubio. En el cierre cayó ante Regina por 60-51 como visitante, cediendo el 1.

El tercer lugar quedó para Perfora, quien en Plaza Huincul derrotó a Del Progreso por 88-74, culminando con una gran remontada de 10-4.

Regina ganó en el final y quedó en el sexto puesto

Por su parte Español se recuperó de cinco caídas consecutivas y con dos triunfos en fila cerró con 9-5, superando a Biguá 84-53 en El Templo.

La zona media baja dejó a Roca con 5-9 y en la quinta colocación, Regina con la victoria ante el rojo se ubicó 6to 4-10, mientras que Biguá y Del Progreso terminaron con 3-11, y ventaja para los neuquinos por resultados entre sí.

Así se juegan los Playoffs

Luego de la fase regular inician los cruces, al mejor de tres juegos con sistema 1-1-1. Los ganadores accederán a semifinales, mientras que los perdedores jugarán permanencia.

El 8vo pasará a zona ascenso en el 2026, mientras que el séptimo disputará la promoción con el subcampeón de Ascenso. El 5to y 6to, más los semifinalistas asegurarán su lugar en la Liga Federal 2026.

Los cruces: