Se jugó la fecha 13 del Prefederal de básquet que define este domingo su fase regular. El duelo de la fecha lo ganó Independiente ante Perfora y se mantiene como líder, seguido por Pacífico, quien ganó en Biguá.

El atractivo cotejo entre el rojo y el verde de plaza quedó para Independiente en La Caldera, en un juego con todos los condimentos y que se definió en los segundo finales con un doble de Gino Veronesi por el 78-76 final, y que le aseguró al elenco de García quedar entre los dos mejores de la fase regular, manteniéndose en la punta.

En segundo escalón quedó Pacífico, que en El Nido superó con amplitud a El Biguá por 69-87 y buscará en la última jornada el primer lugar; para ello deberá ganarle a Roca, y esperar una derrota de Independiente en Regina.

Roca quedó en la quinta posición

Además, Centro Español volvió al triunfo luego de cinto cotejos, en Roca superó a Del Progreso por 63-74, asegurando además el cuarto puesto de la general.

Por su parte el Deportivo Roca doblegó a Regina por 73-65 y se aseguró el quinto puesto de la tabla general.

El domingo será la fecha final, donde además de los juegos entre el Decano ante Roca, y el rojo visitando al Algo, Español recibirá a Biguá, mientras que Perfora hará de local ante Del Progreso.

Posiciones: Independiente 11-2, Pacífico 10-3, Perfora 9-4, Centro Español 8-5, Roca 5-8, Biguá 3-10, Del Progreso 2-10, Regina 3-10.