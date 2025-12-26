Kylian Mbappé fue noticia desde el palco del estadio Prince Moulay Abdellah en la ciudad de Rabat, donde Marruecos fue local de Malí por la 2ª fecha de la Copa Africana que lo tiene como gran candidato. Sin embargo, su presencia no trajo suerte y le cortó al anfitrión una racha histórica de 19 victorias consecutivas.

La estrella del Real Madrid rápidamente fue noticia y es que el campeón del mundo es íntimo amigo de Hachraf Hakimi, uno de los grandes nombres que tienen los locales, pero que no fue titular en el 1 a 1 final que no pone en peligro a los anfitriones, líderes del Grupo A, pero que no esperaban este resultado.

Mbappé y el referente de los dueños de casa se conocen de la etapa de ambos en el PSG, club con el que marroquí fue campeón de las Champions League por primera vez en la historia en la temporada 2024/2025.

El delantero llegó sobre la hora, se puso la camiseta roja con el número 2 de su amigo y las cámaras del estadio rápidamente captaron su presencia ante el delirio de los presentes.

Receso de fin de año

Con el día libre, el número 10 de la Casa Blanca no dudó y mientras transita el receso de La Liga española por el fin de año se fue a ver fútbol al continente africano. Hakimi estuvo en el banco debido a una molestia física, pero su continuidad en la competencia de selecciones no está en duda.

El Madrid volverá a la acción recién el 4 de enero, como local en el Santiago Bernabéu ante Betis por la 18ª fecha de un campeonato que lidera Barcelona con 46 unidades, a cuatro puntos de distancia de los capitalinos.