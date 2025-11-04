La fase regular del Prefederal de básquet entra en su definición tanto en campeonato como ascenso, con la fecha 13 el día viernes y la 14 el domingo, donde se terminarán las posiciones finales y los cruces de playoffs.

En zona campeonato están en juego, además del título, las plazas para la Liga Federal 2026, que serán de forma directa para los 6 primeros, mientras que el 7mo jugará una promoción ante el subcampeón del ascenso, mientras que el 8vo lugar estará ocupado para el campeón de la segunda categoría, quien además logrará subir para el próximo año.

Independiente lidera la fase regular del torneo, el rojo ganó 10 y perdió apenas 2 juegos, siendo la sorpresa en la posición ya que en la previa se esperaba un elenco de mitad de tabla. El viernes tendrá el juego de la fecha ante Perfora de Plaza Huincul, elenco que llega como escolta con 9-3, y una significativa levantada en su rendimiento.

EL otro escolta es Pacífico, con misma racha de 9 victorias y 3 derrotas en la competencia. El Decano visita a Biguá en El Nido, que en contrapartida, también necesita ganar para salir del fondo de la tabla, donde está ubicado con racha de 3-7.

Español perdió en sus últimos 5 partidos, el equipo de Plottier había hecho una primera fase perfecta con 7 victorias, pero en lo que va de la segunda no pudo ganar, cayendo en la cuarta colocación (7-5) en Roca Ante Del Progreso, intentará regresar al triunfo.

Pacífico buscará terminar arriba ante EL Biguá

Por su parte, el Deportivo Roca y Regina tendrán un duelo mano a mano por escalar posiciones en la zona meda baja. El naranja ocupa la quinta colocación con 4-8, luego de ganar en Plottier.

A mismo tiempo, Regina, Biguá y Del Progreso se disputan los tres últimos puesto, todos con racha de 3-9, y a la espera de buenos resultados el fin de semana para tener el mejor cruce posible en las series, caso contrario jugará por la permanencia. En el caso de igualdad en puntos, prevalecerá en el desempate la diferencia entre ambos en partidos entre sí.

Posiciones: Independiente 10-2, Perfora 9-3, Pacífico 9-3, Centro Español 7-5, Roca 4-8, Biguá 3-9, Del Progreso 3-9, Regina 3-9.

Fecha del domingo: Independiente vs Regina, Perfora vs Del Progreso, Pacífico vs Roca, Español vs Biguá.

Se define la zona ascenso

Tres fechas separan la competencia de la fase regular con los Playoffs, en la actualidad Club Plottier lidera con 9-1 y firme candidato a llegar por la pelea al título.

Petrolero quedó en segunda colocación con racha de 7-2, Centenario tercero con 5-5, Cipolletti 4-5, mientras que Unión de Allen se mantiene quinto 4-4, Cinco saltos 6to y Vista Alegre 7mo sin triunfos en diez partidos.

En dicha competencia, el 1 de la fase regular clasifica directamente a semifinales, mientras que el 2°vs7°, 3° vs 6°, y 4°vs 5° disputarán los cuartos de final. El campeón asciende a la zona campeonato y jugará Liga Federal, mientras que el subcampeón jugará una promoción ante el 7mo de la principal categoría.