Se acerca el momento del último amistoso del año para la Selección Argentina, que se enfrentará a Angola el próximo viernes a las 13 en Luanda, la capital del país. Para ese encuentro Lionel Scaloni ya tiene prácticamente definido el once, en el que Lionel Messi estará presente, liderando el ataque junto a Lautaro Martínez y Thiago Almada.

El entrenador Lionel Scaloni tiene como principal objetivo poder probar a quienes todavía pelean un lugar para estar en la Copa del Mundo. Así es que, ante la ausencia de Emiliano Martínez, el que lo reemplazará en el arco es Gerónimo Rulli, aunque se contempla la posibilidad de que Walter Benítez ingrese en el segundo tiempo. Otros como Juan Foyth, Nicolás Paz y Giovani Lo Celso tendrían su chance desde el inicio.

Rulli, ante otra chance de defender el arco de Argentina. (Foto: X @Argentina)

Argentina se mantiene en el segundo puesto del ranking FIFA, mientras que Angola ocupa una posición mucho más baja a nivel mundial, lo que marca un claro favoritismo para el conjunto nacional. Este jueves se llevará a cabo el último entrenamiento del equipo en España antes de viajar a Luanda para el partido amistoso. Luego del mismo, retornarán a Elche a trabajar algunos días más antes de que los jugadores vuelvan a sus equipos.

La probable alineación de Argentina

De esta manera, los elegidos por Scaloni para el amistoso en tierras africanas serían Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.