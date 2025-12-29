Otro caso de alto valor de alcoholemia generó preocupación en Centenario, luego de que un hombre pase de largo y termine impactando contra la segunda rotonda de la localidad.

El hecho ocurrió la mañana del domingo, pasadas las 6, cuando personal policial de la Comisaría Quinta y del destacamento de Villa Obrera se hicieron presentes en la Ruta 7 por un accidente vial.

Allí un hombre de 33 años, domiciliado en Centenario, había pasado de largo en la calle Ingeniero Ballester y terminó impactando con su auto Renault Clio contra la segunda rotonda. Afortunadamente solo hubo que lamentar solo daños materiales.

Cuando se le realizó el test de alcoholemia al conductor, el mismo arrojó un valor de 1,99 gramos de alcohol en sangre. Además de esto, la imprudencia fue en aumento ya que el hombre no contaba con seguro ni con licencia de conducir.

Por este motivo fue multado, además de por conducir con alcohol en sangre y se le retuvo el auto. Aunque no hubo ningún otro vehículo involucrado, en esas condiciones podría haber chocado a un peatón o a otro conductor, generando un problema mayor ya que no tenía ni carnet ni seguro obligatorio.