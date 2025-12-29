La Justicia investiga la muerte de una nena de 4 años que fue hallada sin vida en una pileta de un club ubicado en el partido bonaerense de Quilmes. El hecho generó conmoción en la comunidad y motivó la intervención de la fiscalía para determinar cómo ocurrió la tragedia.

La víctima fue identificada como Olivia Pilar Larrosa, quien se encontraba en el club Círculo Universitario de la Ribera cuando fue encontrada dentro del agua. De inmediato se activó el protocolo de emergencia y personal del SAME realizó maniobras de reanimación, pero pese a los esfuerzos médicos, se confirmó el fallecimiento de la menor.

La causa quedó a cargo de la fiscal Mara Torres, del Departamento Judicial de Quilmes, quien dispuso la toma de testimonios a trabajadores del predio y ordenó una serie de peritajes y análisis preliminares para establecer responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho.

Desde la institución deportiva expresaron su profundo pesar por lo ocurrido. El club decretó cinco días de duelo, suspendió todas las actividades y difundió un comunicado en el que acompañó a la familia de la niña. En el texto señalaron que, a pesar de la rápida intervención del guardavidas y del personal médico, no fue posible salvarle la vida. En el mensaje, también destacaron que Olivia era una de las tantas niñas del barrio que disfrutaban del espacio junto a sus familias, y remarcaron el fuerte vínculo afectivo que mantenía con el club, lo que profundizó el impacto emocional entre socios y vecinos.