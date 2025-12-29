Para una familia de Senillosa la Nochebuena se convirtió en una tragedia, rodeada de dolor y bronca. Los vecinos fueron víctimas de un presunto artefacto de pirotecnia que cayó sobre su casa cuando estaban por cenar, previo a Navidad.

El hecho ocurrió el pasado 24 de diciembre, cuando un artefacto presuntamente compuesto por una botella con alcohol y fuego cayó sobre materiales que había en el exterior de la vivienda, prendiendo rápidamente fuego y desatando un gran incendio. Las llamas sumadas a las ráfagas de viento, provocaron que la vivienda quede totalmente hecha cenizas.

Los cinco integrantes de la familia quedaron con lo puesto en plena Nochebuena, habiendo perdido todas sus pertenencias en las llamas. Además de haber afectado la casa, también se vio afectado el sustento económico del grupo, ya que la madre tiene un comedor comunitario, donde brinda asistencia alimentaria a quince familias del barrio. Toda la mercadería utilizada para ese fin quedó consumida por el fuego, dentro de la casa.

Sumado a esto, una de las peores consecuencias fue la pérdida de los anteojos de la hija de la familia, de 12 años, quien padece albinismo ocular cutáneo. Sus lentes son fundamentales para su vida y desarrollo normal de actividades y quedaron perdidos en las llamas.

A pesar de que no hubo heridos de gravedad ya que el grupo alcanzó a salir antes de que el incendio se propague, la madre sufrió afección en las cuerdas vocales e infección pulmonar por la inhalación de humo y su esposo sufrió quemaduras cuando intentaba rescatar elementos del fuego.

Afortunadamente ambos están bien y fuera de peligro. Por el momento, están enfocados en limpiar las cenizas y los restos que quedaron en la casa para comenzar a pensar en una futura reconstrucción. Manifestaron que han recibido apoyo de vecinos y desconocidos, quienes se enteraron de la situación.

Qué necesitan y cómo colaborar

Actualmente están apelando a la solidaridad de la comunidad, pidiendo a aquellos que puedan colaborar con materiales de construcción para levantar nuevamente la estructura. Además de esto, piden si alguna óptica puede facilitar los lentes específicos que necesita su hija, ya que su visión depende de ellos y la familia perdió el dinero que tenía para ello.

Quienes deseen colaborar con las víctimas pueden comunicarse a los números de contacto 299 4657631 o al 299 6315919. Cualquier aporte servirá para que la familia comience a pensar en reconstruir su hogar tal como lo tenían antes y poder comprar de nuevo los materiales para ayudar a las demás familias con su comedor.