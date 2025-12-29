En sus redes sociales Deportivo Rincón presentó su nueva camiseta de cara al 2026, donde el equipo del norte neuquino afrontará tres competencias, tomará parte del Torneo Federal A 2026, la Copa Argentina del venidero año donde en 32vos ya sabe que enfrentará a San Lorenzo de Almagro en fecha y lugar a designar por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mientras que, en el ámbito provincial tratará de ser protagonista en los torneos que disponga la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe).

La entidad que cumplirá 14 años desde su fundación el año que viene, renovó su vínculo con la empresa de indumentaria deportiva mendocina de San Rafael, GEPE Sport, que vestirá por tercer año en la categoría al León del Norte.

En redes sociales de la institución, se indicó que "Te presentamos la camiseta con la que Deportivo Rincón participará de la 3ª Edición de Ayudá a tu Club. Con cada compra acompañás al club para que siga creciendo. Y no te olvides, muy pronto arranca la competencia por La Mejor Camiseta" y agregó que "esta y todas las casacas de la campaña las podés conseguir en, www.gepesport.com o a través de tu club. Gracias por ser parte. GEPE SPORT · Vestimos pasiones".

En cuanto al plantel para el año venidero, ya sumó cinco refuerzos, el cipoleño Matías Carrera, lateral derecho, y Jorge Rossi, delantero, fueron los primeros en sellar sus contratos con los petroleros. En Navidad su sumó el colombiano Jair Blanco que venía desempeñándose en Patagonia de Neuquén Capital y ya había incorporado al delantero chileno Alexis Valencia Castro. El sábado se anunció la llegada de el exprimentado zaguero central tucumano Rodrigo Ezequiel "Petróleo" Herrera.