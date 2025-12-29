Tras haberse reactivado el incendio en el Chacayal, en Junín de los Andes, la Secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, informó que finalmente quedó contenido el fuego gracias a los trabajos realizados este domingo y lunes.

En diálogo con el programa Entretiempo, transmitido en AM550 y Canal 24/7, Ortiz Luna explicó que contenido significa que tiene un poco de calor dentro pero que el perímetro permite trabajar y decidir qué foco atacar. Mientras que la denominación controlado es cuando ya no hay focos calientes, aunque puede reactivarse o pasar a la etapa de extinguido.

"Está contenido nuevamente, se había reactivado en algunos de los puntos. Nos decían que tiene mucho calor, es un pastizal bajo y matorrales que levanta muchísima temperatura y este es el panorama que venimos anunciando y que se va dando tal cual se dijo, incendios donde la temperatura es extrema, los vientos hacen que sean muy feroces en cuanto al avance", explicó.

Este incendio afectó un total de 600 hectáreas en tan solo un día, comenzó este domingo y obligó a trabajar más de 24 horas seguidas con aviones, brigadistas y bomberos.

Ortiz Luna explicó que hay tres aviones alquilados por el Gobierno de Neuquén, lo que permite actuar rápidamente sin estar esperando refuerzos, que estuvieron trabajando tanto ayer y hoy. También cuentan con un helicóptero y un total de 50 personas, entre brigadistas, Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes y brigadistas de Parques Nacionales, además de ambulancias del SIEN.

"Aparentemente este incendio se ha iniciado en el casco de la instancia. Una vez que se extinga veremos las causas pero obviamente es de origen humano", detalló Ortiz Luna. Además contó que el fuego pasó cerca de las viviendas, arrasando con un galpón, pero no afectó ni a personas ni animales.

Nuevamente la funcionaria remarcó el mensaje de que está prohibido hacer fuego en la provincia, ya que cualquier descuido provoca un incendio de enormes magnitudes como este. "Tenemos este tipo de incendios que son muy extremos, que avanzan sin distinguir nada y si tenemos otro simultáneos imagínense lo que va a ser".

Aclaró que aunque por el momento es el único incendio en la provincia, están constantemente monitorizando los focos calientes con drones y por tierra y piden a las personas que si detectan cualquier columna de humo den aviso, ya que actuar de forma rápida es clave.

En cuanto a la prohibición de hacer fuego en todo Neuquén, manifestó que hay mucha gente ofendida con la medida, "no impedimos las actividades, simplemente pedimos que no hagan fuego, hagan otro tipo de salida pero no es un capricho. Si antes hacían un fueguito al lado del río hoy no", indicó.

