En una nueva jornada de la Copa Africana de Naciones empiezan a definirse más clasificados a octavos de final. Los grupos A y B finalizaron hoy su actividad y entre lo más destacado estuvo la goleada de Marruecos por 3-0 ante Zambia para adjudicarse su zona y asegurar su pase a la siguiente ronda. Los anfitriones finalizaron con 7 puntos y ahora esperan por alguno de los mejores terceros, en tanto que Mali logró su boleto como segundo con su igualdad ante Comoras, tercera seguida en el torneo, y en el Grupo B la selección de Sudáfrica venció 3-2 a Zimbabwe para acceder como segundo por detrás de Egipto, ya clasificado, que igualó 0-0 ante Angola.

Con el estadio Prince Moulay Abdellah a rabiar con más de 60 mil espectadores, los Leones del Atlas volvieron a mostrar por qué son de las selecciones africanas de mejor presente y no dejaron dudas frente a Zambia, que vive una maldición desde su consagración en 2012 y vuelve a irse de una Copa Africana en primera ronda. El encuentro se abrió muy temprano: a los 9 minutos el goleador Ayoub El Kaabi estableció la ventaja para el conjunto de Walid Regragui, mientras que a los 27 el que amplió la ventaja fue Brahim Díaz, el mediocampista del Real Madrid, que con su tercer gol en la competencia amplió las distancias.

Brahim Díaz marcó por tercer partido seguido y es una de las figuras de la Copa Africana.

En la segunda parte, Marruecos redondeó la goleada con un rápido tanto de un El Kaabi que sigue encendido y marcó su segundo tanto de chilena en lo que va del certamen. El '9' venía de facturar de esa manera ante Comoras, y ahora repitió la fórmula para asegurar los tres puntos ante Zambia, que se va de la Copa Africana agrandando una curiosa maldición: desde que se coronó en 2012 faltó a cuatro de las últimas siete ediciones, y en las que estuvo presente no pudo ganar ningún partido.

Sudáfrica y Mali, a octavos

En los otros encuentros del día, en el Grupo B los Bafana Bafana tuvieron que trabajar para meterse en octavos pero finalmente lo lograron al superar 3-2 a Zimbabwe. Luego de que Tshepang Moremi abriera el marcador, los Guerreros igualaron rápido por intermedio de Tawanda Maswanhise. En el complemento, Lyle Foster volvió a adelantar a los sudafricanos, pero el tanto en contra de Audrey Modiba volvió a traer incertidumbre. No obstante, un penal convertido por Oswin Apollis a falta de ocho minutos decretó la victoria final para Sudáfrica, que sumó 6 puntos y fue segunda de Egipto, con 7.

El otro clasificado fue Mali, que todavía no conoce la victoria en lo que va de esta Copa Africana, pero sus tres empates le permitieron el segundo lugar del Grupo A y el acceso entre los 16 mejores, donde esperarán rival. Luego de los 1-1 frente a Zambia y Marruecos, esta vez fue 0-0 ante Comoras, resultado que les bastó para pasar. Otro duelo sin goles fue el del ya clasificado Egipto, que alternó algunos titulares con suplentes e igualó sin tantos ante Angola, que se quedó afuera.