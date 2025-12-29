La Municipalidad de Neuquén informó que este martes 30 de diciembre se realizará el pago de los haberes de diciembre a todo el personal municipal. La acreditación se concretará en el último día hábil del mes, cumpliendo con el cronograma habitual.

La medida alcanza a trabajadores y trabajadoras de todas las áreas del municipio y se efectuará con normalidad en las cuentas bancarias correspondientes.

Recursos propios y superávit municipal

El anuncio fue realizado por el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, quien destacó que el pago de los sueldos se realizará con recursos propios, sin recurrir a ningún tipo de ayuda financiera externa.

Ordenamiento de las cuentas públicas

Schpoliansky subrayó que esta situación es posible gracias al ordenamiento de las cuentas municipales y al superávit alcanzado por la administración local, encabezada por el intendente Mariano Gaido.

Aguinaldo ya abonado y efecto en la economía local

El funcionario recordó además que el pasado 18 de diciembre el municipio abonó el medio aguinaldo, por decisión del intendente Gaido.

Impacto en el comercio de Neuquén

Según datos oficiales, el aguinaldo implicó una inyección de $2.600 millones en la economía local. Con el pago de los salarios de diciembre, se sumarán ahora $5.800 millones adicionales que volverán a circular en la ciudad antes de fin de año.

Schpoliansky remarcó que este movimiento de fondos tiene un impacto directo en el comercio de la ciudad de Neuquén, ya que la mayor parte de los salarios se destinan al consumo, lo que resulta positivo para la actividad económica local.