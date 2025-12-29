El Embalse Ezequiel Ramos Mexía, en Villa El Chocón, fue escenario durante el fin de semana de una travesía de nado de 3000 metros protagonizada por nadadores Masters, en el marco de una jornada deportiva y de evaluación técnica.

La actividad tuvo como objetivo supervisar y evaluar el recorrido que se utilizará en el acontecimiento principal programado para 10 de enero de 2026, que reunirá a más de 60 nadadores y nadadoras de la región. La prueba permitió analizar las condiciones del agua, la seguridad del trazado y los puntos estratégicos del circuito en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la zona.

El embalse ofreció un marco ideal para este tipo de competencias, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo de acontecimientos deportivos acuáticos en la región. Además del desafío deportivo, la travesía tendrá un marcado espíritu solidario. El 10 de enero, los participantes realizarán una colecta de útiles y elementos escolares para el inicio del ciclo lectivo.

También se recibirán donaciones destinadas a la Guardería Canina Municipal, sumando un componente social a la propuesta deportiva. Desde la Municipalidad de Villa El Chocón destacaron y celebraron este tipo de iniciativas, que combinan actividad física, vida saludable y compromiso con la comunidad.

El actividad deportiva solidaria en el Embalse Ezequiel Ramos Mexía se perfila como una de las actividades destacadas del verano, con una convocatoria que sigue creciendo y un impacto positivo tanto en lo deportivo como en lo social.