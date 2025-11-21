Los Premios Pehuén 2025, la fiesta del deporte que premia anualmente a los mejores deportistas de la temporada, ya tiene día y sede de realización: la ceremonia será el jueves 18 de diciembre.

Por segundo año consecutivo, el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, ubicado en la Isla 132 de Neuquén, recibirá a los ternados en las distintas disciplinas, como así también a los merecedores de los reconocimientos especiales.



La fiesta organizada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, con la colaboración del Instituto IFES y el Círculo de Periodistas Deportivos, distingue a los deportistas más destacados del año.



Durante el agasajo, se premiará con la entrega de la estatuilla de plata al ganador de la terna de cada disciplina. La celebración se cerrará con la entrega del Pehuén de Oro, que reconoce al atleta más sobresaliente de la temporada, a juicio de los trabajadores de la prensa deportiva.