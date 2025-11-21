Las autoridades del Hospital Castro Rendón difundieron este viernes un nuevo parte médico sobre el estado de salud de la nena de 9 años que fue atropellada por un patrullero este miércoles por la tarde en el barrio Los Álamos de Plottier.

Desde la institución informaron que “la paciente continúa estable, sin mayores cambios” respecto del día anterior. Permanece internada en terapia intensiva pediátrica y continúa con asistencia respiratoria mecánica.

Cómo ocurrió el accidente en el barrio Los Álamos

El hecho tuvo lugar el miércoles, mientras la niña circulaba en bicicleta junto a una amiga. De acuerdo con vecinos del sector, el golpe se escuchó desde varias viviendas y los primeros en asistir fueron los ocupantes del propio patrullero involucrado.

Una ambulancia del SIEN trasladó luego a la menor al Hospital Castro Rendón, donde ingresó con politraumatismo grave. Desde entonces, su pronóstico permanece reservado.

Movilización y reclamo de familiares y vecinos

Este jueves, familiares, compañeros de escuela y vecinos del barrio se concentraron frente al establecimiento educativo al que asiste la niña. La manifestación buscó exigir avances en la investigación.

Investigación: qué analizan la Policía y la Fiscalía

La Policía de Neuquén y la Fiscalía de la provincia trabajan para reconstruir la dinámica del siniestro. Las pericias incluyen análisis de la trayectoria del patrullero, la velocidad al momento del impacto y testimonios de los vecinos presentes en el lugar.