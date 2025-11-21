Campeón de la Copa Argentina y clasificado para la Copa Libertadores 2025, Independiente Rivadavia de Mendoza comienza a delinear su próximo plantel con las confirmaciones de Ezequiel Centurión en el arco y Maximiliano Amarfil en la mitad de la cancha.

Los cipoleños fueron parte de la columna vertebral del equipo dirigido por Alfredo Berti que ya cerró su temporada, sin ingresar a los playoffs del Torneo Clausura 2025, pero habiendo dado la primera vuelta olímpica de su historia.

Fue por uno de los trofeos fuertes del manoseado fútbol argentino de primera división. Razón deportiva por la que jugará por primera vez en su historia el certamen continental más trascendente que organiza la Conmebol.

El arquero, quien se encuentra en rehabilitación por una fractura de muñeca sufrida justamente en la final de la Copa ante Argentinos Juniors, pertenece a River y se vence su préstamo a fines de diciembre próximo.

El futbolista regional ya le informó al presidente de los cuyanos, Daniel Vila, su intención de quedarse en el club y el empresario de los medios y bodeguero anticipó que iniciará negociaciones con el Millonario. Todavía no decidió si comprará parte de la ficha o renovará con las mismas características, aunque desde Núñez ven como algo positivo ponerle valor al 1 y hace caja. Extraoficialmente, su valor de mercado rondaría los dos millones de dólares.

Lo llaman al Albinegro

El caso de Amarfil es diferente porque el mediocampista pertenece a Cipolletti. Su préstamo con opción ya cumplió el primer plazo para desembolsar los 275 dólares por el 70% de su ficha. Ahora el montó creció hasta los 320 mil de la misma moneda.

Maximiliano Amarfil es propiedad de Cipolletti y su valor es de 320 mil dólares por el 70% de la ficha.

Desde Río Negro adelantaron que la intención de Independiente Rivadavia es comprarlo, lo que sería de gran incentivo para el armado del nuevo plantel Albinegro hacia el Federal A del 2026.