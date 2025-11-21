Patricia Bullrich insistió en que la iniciativa que busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años “está en condiciones de ser debatida” y aseguró que impulsará su aprobación cuando asuma su banca en la Cámara alta.

Desde sus redes sociales, la ministra de Seguridad y senadora electa cuestionó que en los últimos meses la discusión legislativa haya priorizado “otros temas por encima de la seguridad de los argentinos” y vinculó su renovado reclamo con un caso reciente que involucró a tres adolescentes de José C. Paz y San Miguel, quienes —según describió— acumularon más de dos decenas de hechos delictivos sin consecuencias penales por ser menores de edad.

“La Justicia los libera y continúan delinquiendo”, afirmó, al tiempo que cargó contra sectores del kirchnerismo por oponerse a modificar el régimen vigente.

El proyecto que busca reactivar propone un esquema de sanciones progresivas para jóvenes que cometen delitos, además de la creación de establecimientos específicos para su alojamiento y tratamiento, con el objetivo de reemplazar el modelo actual, vigente desde hace décadas.