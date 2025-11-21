¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 22 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Bullrich promete aprobar la Ley Penal Juvenil en el nuevo Congreso

Plantea que el proyecto, que crea un régimen de sanciones progresivas y establecimientos especiales para jóvenes, debe discutirse sin más demoras. “Está listo para ser votado”, afirmó.

Por Redacción

Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 17:56
La futura senadora volvió a reclamar el tratamiento del proyecto que fija la imputabilidad desde los 14 años.

Patricia Bullrich insistió en que la iniciativa que busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años “está en condiciones de ser debatida” y aseguró que impulsará su aprobación cuando asuma su banca en la Cámara alta.

Desde sus redes sociales, la ministra de Seguridad y senadora electa cuestionó que en los últimos meses la discusión legislativa haya priorizado “otros temas por encima de la seguridad de los argentinos” y vinculó su renovado reclamo con un caso reciente que involucró a tres adolescentes de José C. Paz y San Miguel, quienes —según describió— acumularon más de dos decenas de hechos delictivos sin consecuencias penales por ser menores de edad.

La Justicia los libera y continúan delinquiendo”, afirmó, al tiempo que cargó contra sectores del kirchnerismo por oponerse a modificar el régimen vigente.

El proyecto que busca reactivar propone un esquema de sanciones progresivas para jóvenes que cometen delitos, además de la creación de establecimientos específicos para su alojamiento y tratamiento, con el objetivo de reemplazar el modelo actual, vigente desde hace décadas.

