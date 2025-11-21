Un hombre de 64 años falleció este miércoles por la tarde tras someterse a un procedimiento de implante dental en una clínica odontológica del barrio porteño de Belgrano, y la Justicia ordenó la detención de los dos profesionales que participaron de la intervención.

El episodio ocurrió en la Clínica Robles, ubicada en Virrey del Pino al 2500, donde el paciente ingresó para una cirugía programada. Según los primeros datos de la causa, al finalizar el procedimiento el hombre no volvió a recuperar la conciencia. Los médicos —un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57— intentaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro.

Minutos más tarde, una ambulancia del SAME llegó al lugar y confirmó el fallecimiento a las 16:40. En el quirófano, el paciente aún se encontraba recostado en la camilla y no se observaron signos de violencia ni desorden, detallaron las fuentes consultadas.

La denuncia fue presentada por la hermana de la víctima, quien afirmó que el hombre no tenía antecedentes médicos que pudieran justificar una descompensación de ese tipo.

A partir de la intervención policial, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59, a cargo del fiscal Belloqui, ordenó la detención de ambos cirujanos, el secuestro de la documentación profesional, de la historia clínica y la clausura del consultorio donde se realizó la operación. Además, dispuso el traslado del cuerpo para la autopsia, que será clave para determinar los pasos a seguir.

La causa fue caratulada como homicidio culposo, mientras continúan las pericias y declaraciones para establecer qué ocurrió durante la intervención y si hubo negligencia médica.