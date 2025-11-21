De cara al esperado partido entre Racing y River por los playoffs del Torneo Clausura 2025, el plantel de la Academia compartió una cena distendida a cargo del famoso chef Donato De Santis y en el que fue invitado especial Guillermo Francellla.

El fanatismo del actor por la Blanquiceleste es conocido, pero sorprendió la presencia del italiano a cargo de uno de los programas más exitosos de la televisión argentina (“Máster Cheff”) en el quincho de la institución.

Con imágenes compartidas por las redes sociales oficiales del mismo Racing se puede el servicio del cocinero y su grupo de trabajo que prepararon unos ñoquis a la bolognesa, que el mediocampista Bruno Zucuini cambió por unas pastas verdes con aceite de oliva.

Un par de chistes cruzados graficaron lo amena que resultó la cena. Ambos invitados especiales recibieron en manos de Santiago Sosa, el capitán del equipo, una camiseta personalizada y el presidente Diego Milito tuvo palabras de agradecimiento para ellos.

El cierre de la noche tuvo que ver con la foto que Donato y Francella compartieron al grito de: “A comerrrla…” frase con la que el protagonista “El Encargado” (entre otras), se hizo viral desde su paso por el programa “De carne somos” y “Los Benvenuto”.

Deportivo

En el plano deportivo, Racing será local finalmente con aforo completo de River el lunes desde las 19:15 en el Cilindro. Gustavo Costas tiene programados un par de prácticas por delante, antes de confirmar el equipo titular.

Se especula con una formación integrada por: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Alan Forneris, Bruno Zuculini; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara.