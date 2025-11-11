El Atlético Madrid ha comunicado en las redes sociales la venta de las acciones a Apollo Sports Capital., que se convierte en accionista mayoritario de la entidad a partir de ahora. Se trata de un movimiento importantísimo una vez que los cuatro grandes accionistas reducen su participación para la entrada al capital del nuevo inversor, máximo accionista desde este momento de la entidad del Metropolitano. Uno de los puntos más importantes es la continuidad de Gil Marín al frente de la entidad rojiblanca. El consejero delegado seguirá teniendo un papel relevante dentro del club.

El comunicado del club

Ha sido el propio club el que ha informado de la venta en este comunicado en su página web: "Nuestro club y el inversor global líder en deporte forman una alianza a largo plazo para impulsar nuestro crecimiento bajo el liderazgo de Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo".

"El Atlético de Madrid y sus principales accionistas —Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management— han alcanzado un acuerdo para que Apollo Sports Capital (“ASC”), compañía global de inversión en deporte de Apollo (NYSE: APO), se convierta en el accionista mayoritario de nuestro club".

Sigue el comunicado: "Como parte del acuerdo, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo. Bajo su dirección durante las dos últimas décadas, el Atlético de Madrid se ha consolidado como uno de los clubes de fútbol más exitosos y reconocidos de Europa, logrando éxitos deportivos continuados, expandiendo su marca en todo el mundo y reforzando su compromiso con la comunidad".

"La inversión de ASC reforzará la posición de nuestro club entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo. Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad".

"Los accionistas tienen previsto aportar nuevo capital para respaldar los planes del club a largo plazo, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en importantes proyectos de infraestructura. Entre ellos se encuentra el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un nuevo centro deportivo y de entretenimiento junto al Estadio Riyadh Air Metropolitano. El objetivo de este proyecto es convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria. Gracias a la amplia experiencia de Apollo en el sector del deporte, los medios y el entretenimiento, ASC aspira a crear un centro urbano dinámico, transformador y multidisciplinar al servicio de los madrileños".

Así quedó el paquete accionario de los "Colchoneros"

Nuestro consejero delegado, Miguel Ángel Gil, afirmó: “Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a un nuevo socio comprometido con el club. Apollo Sports Capital es un gran aliado que respeta la historia, las tradiciones y la identidad del Atlético de Madrid y de su afición, al tiempo que aporta recursos y entusiasmo adicionales para ayudar a mantener nuestro crecimiento y competitividad”.

Miguel Ángel Gil añadió: "Esta próxima fase ilusionante se apoyará en el modelo que ha impulsado nuestro progreso en los últimos años, y el Atlético no estaría en la posición en que se encuentra hoy sin el apoyo de Wanda Group, Quantum Pacific y Ares, cuyo respaldo nos ha fortalecido en momentos decisivos. Nuestros logros reflejan asimismo la dedicación de nuestros empleados, el compromiso de nuestros jugadores y entrenadores y, por encima de todo, la pasión inquebrantable de nuestros aficionados —el verdadero corazón y el alma del club”.

“De cara al futuro, juntos vemos una gran oportunidad para impulsar un crecimiento sólido y sostenible de Atlético de Madrid, sobre la base de nuestro legado. Para mí era importante contar con un socio inversor a largo plazo que creyera en nuestra estrategia y pudiera potenciar nuestras actividades fuera del terreno de juego con el desarrollo de la Ciudad del Deporte” concluyó nuestro consejero delegado.

Robert Givone, socio de Apollo y co-gestor de ASC, declaró: “El Atlético de Madrid es una de las grandes instituciones deportivas de Europa y es un honor para Apollo Sports Capital invertir en este club histórico y en su legado de más de 120 años. Miguel Ángel ha hecho un trabajo extraordinario transformando al Atlético y para nosotros era fundamental invertir respaldando la continuidad de su liderazgo, además de invertir en el equipo y en la comunidad local”.

Givone continuó: “Estamos entusiasmados por apoyar al equipo y honrar su espíritu y sus tradiciones, y por aportar valor en aquellas áreas en las que destacamos, como el crecimiento de la Ciudad del Deporte y la mejora de la experiencia del aficionado. Respaldar los ambiciosos planes para la Ciudad del Deporte puede generar un valor significativo tanto para el club como para la economía local”.

La inversión de Apollo Sports Capital está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluidas las autorizaciones regulatorias, y se prevé que se complete en el primer trimestre de 2026. Tras el cierre de la operación el Atlético de Madrid —incluidos Atlético de San Luis y Atlético Ottawa— pasará a ser propiedad mayoritaria de Apollo Sports Capital; Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y los fondos gestionados por Ares Management permanecerán como accionistas minoritarios. No se han hecho públicos los términos financieros de la operación.

Julián Álvarez, Thiago Almada y Guliano Simeone, tres de los argentinos que integran el plantel "Colchonero"

Apollo Sports Capital (ASC) es una compañía global de inversión endeporte filial de Apollo. ASC invierte en todo el sector deportivo y en eventos en vivo, principalmente a través de oportunidades de crédito y de inversión híbrida. El Atlético de Madrid será la inversión principal con una participación mayoritaria de ASC y no forma parte de una estrategia de multipropiedad de control de clubes. Otras inversiones recientes de Apollo Sports Capital incluyen los torneos de tenis Mutua Madrid Open y Miami Open, en colaboración con MARI, así como la nueva compañía de Ari Emanuel y Mark Shapiro. ASC está dirigida por su consejero delegado, Al Tylis; los co-gestores, Rob Givone y Lee Solomon; y el director de Estrategia, Sam Porter.

A&O Shearman actuó como asesor legal de Apollo Sports Capital. ECIJA actuó como asesor legal de Miguel Ángel Gil y de Enrique Cerezo.

Fuente: Diario Deportivo Marca