La jornada entre semana de La Liga arranca con el encuentro más importante de la jornada: Barcelona recibirá al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou por la fecha 14. El Colchonero, que tendrá a cuatro argentinos como titulares, pretende asaltar la punta como visitante ante el líder de la liga española, que busca estirar a cinco su racha de victorias consecutivas en el certamen doméstico. Por ahora, es victoria 2-1 del Barça. Además, Robert Lewandowski falló un penal.

Barcelona 2-1 Atlético, los goles

El Colchonero encontró el primer gol del partido agarrando mal parados a los culés con la participación clave de uno de los argentinos titulares. Nahuel Molina encontró con un gran pase por encima de la defensa rival a Álex Baena, que ganó en velocidad y la tocó con sutileza por un costado ante la salida del arquero Joan García.

No obstante, pasaron solamente cinco minutos para que el Barcelona encuentre el empate mediante una ruptura en la defensa del Colchonero. Pedri logró girarse en el círculo central y encontró el hueco justo para habilitar el desmarque de Raphinha, que ganó en velocidad y aplicó toda su jerarquía para eludir la salida del arquero Jan Oblak y establecer la igualdad empujando la pelota con el arco vacío.

Lewandowski la tiró a las nubes

A los 35 minutos de partido, Barcelona tuvo una chance inmejorable para dar vuelta la historia. Pablo Barrios bajó a Dani Olmo en el área y el árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea no dudó en sancionar la pena máxima. Del tiro se hizo cargo Lewandowski, que sorprendentemente elevó su remate por encima del arco y desperdició la gran chance del 2-1 para los culés.

Formaciones

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Pedri, Eric García, Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha; Robert Lewandowski.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez.

Estadio: Spotify Camp Nou.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea.

Así llegan al partido

El Atlético Madrid, con Diego Simeone en la conducción, presentará en el once a cuatro de los seis argentinos del plantel: Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nicolás González y Giuliano Simeone serán de la partida para el elenco madrileño, que contará además con Thiago Almada y Juan Musso en el banco de suplentes.

Por su parte, el conjunto blaugrana volverá a ser local luego de imponerse 3-1 al Alavés en el Camp Nou y contará con el retorno de Pedri en el cuadro titular tras una lesión en el cuádriceps. El Barça aprovechó el empate de Real Madrid ante Girona y se ubica como único líder de La Liga con 34 puntos, uno por encima del Merengue. Sin embargo, un batacazo del Colchonero significaría ser alcanzado en la punta por su rival de hoy, además de que darían la chance a su escolta y al Villarreal de superarlos en la tabla.