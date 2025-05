Alpine va por Checo Pérez: qué pasará con Franco Colapinto

En la previa al segundo Gran Premio de Franco Colapinto con Alpine, trascendió que el equipo francés de la Fórmula 1 ofertó por la vuelta de Sergio “Checo” Pérez, el mexicano que fue desvinculado de Red Bull.

Un nombre pesado dentro de la estructura de la máxima categoría no sólo por su rendimiento deportivo, sino también por el enorme poder económico de sus propios sponsors que lo llevaron a compartir estructura con Max Verstappen entre el 2021 y el 2024.

Pérez siempre fue acompañado por el poderío de Carlos Slim, dueño de un imperio económico muy potente en México, país que renovó contrato para mantener su propio Gran Premio hasta el 2028.

En ese contexto, el nombre de “Checo” Pérez siempre es un objetivo importante para muchos equipos que tienen en el piloto un campo importante de desarrollo. Alpine no sería la única oferta que tendría el latino para decidir su regreso. Cadillac fue otro de los que mostró interés por facilitar su regreso en el corto plazo.

Para Colapinto, Pérez siempre fue un punto de referencia en este camino de la Fórmula 1 y ahora que el argentino recién se ha incorporado como segundo piloto de Alpine, la noticia representaría una amenaza.

Sin embargo, y más allá de la relevancia de los nombres en disputa, la oferta de la ex Renault por el de América del Norte no sería para bajar a Colapinto, sino para reemplazar al francés Pierre Gasly que hasta el momento no ha entregado los resultados esperados como piloto de referencia del equipo.

“The Race”, medio siempre muy cercano a los sucesos de boxes de la Fórmula 1, pone a salvo la continuidad del argentino mientras Flavio Briatore esté al mando. Los 20 millones puestos por el italiano a Williams para quedarse con los servicios de Colapinto durante los próximos cinco años no lo motivan a idear una estructura sin el sudamericano.

El imaginario escenario de dos latinos bajo la misma estructura despertaría pasiones desmedidas mientras se busca el avance de los autos y los primeros puntos de la temporada 2025.

Este viernes, con los ensayos, comenzará el desafío en Mónaco, el mítico Gran Premio que representa un desafío mayúsculo en pos del crecimiento del corredor nacional en esta aventura que recién se inicia y plantea exigencias a cada paso.

Luego del 16° puesto en Imola, con choque en la clasificación incluido, avanzar en la grilla sin provocar grandes gastos será la premisa fundamental para Colapinto.